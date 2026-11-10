До 86 тысяч тенге: водителям Астаны напомнили о штрафах за летнюю резину зимой

В Астане полицейские призвали автомобилистов не откладывать замену летних шин на зимние из-за ожидаемого ухудшения погоды. За эксплуатацию автомобиля на летней резине в зимний период предусмотрен штраф от 21 625 до 86 500 тенге.

Согласно требованиям законодательства Казахстана, с 1 декабря по 28 февраля легковые автомобили и лёгкие грузовики должны быть оборудованы зимними шинами. При этом зимняя резина должна быть установлена на всех колёсах. В полиции отметили, что в столице похолодание и гололёд нередко наступают раньше календарной зимы. Поэтому водителям рекомендуют заранее подготовить автомобили к холодному сезону.

Также автомобилистам советуют проверить техническое состояние транспорта, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом погодных условий и избегать резких манёвров. В полиции напомнили, что своевременная подготовка автомобиля к зиме помогает снизить риск ДТП.