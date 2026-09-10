Оскорбительный комментарий в соцсетях может обернуться не только спором в интернете, но и судебным разбирательством. В Казахстане за оскорбление на онлайн-платформах предусмотрен штраф до 200 МРП, а за отдельные виды противоправных высказываний наказание может доходить до 20 лет лишения свободы. Сколько казахстанцев привлекают к ответственности за публикации в интернете и во что это обходится нарушителям – разбирался BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Что считается оскорблением

В Казахстане за публичное оскорбление, в том числе с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 131 Уголовного кодекса РК.

Оскорбительные слова, размещённые или произнесённые в интернете, стали уголовно наказуемым деянием с июня 2024 года.

Особенность таких дел заключается в том, что они относятся к делам частного обвинения. Потерпевший вправе самостоятельно обратиться в суд, не проходя обязательный этап обращения в правоохранительные органы.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, ежегодно в суды поступает порядка 5,8-6,9 тыс. жалоб по статье 131 УК.

В 2025 году их число составило около 6,2 тыс., увеличившись на 1,5% по сравнению с 2024 годом.

За январь-июнь 2026 года поступило более 2,7 тыс. жалоб.

Сколько дел доходит до суда

При этом далеко не каждое заявление об оскорблении принимается судом к рассмотрению.

Согласно расчётам на основе статистики КПСиСУ ГП РК, до рассмотрения доходит лишь около 15-16% таких жалоб.

В 2025 году из 6,2 тыс. заявлений более 3,2 тыс. не были приняты из-за несоответствия требованиям оформления. Ещё около 4 тыс. жалоб не были приняты по различным основаниям.

В результате суды рассмотрели 970 заявлений.

Похожая ситуация наблюдалась и в первом полугодии 2026 года: из более чем 2,7 тыс. поступивших жалоб к рассмотрению были приняты 440.

Часто ли наказывают за оскорбления

Если рассматривать именно часть 2 статьи 131 УК, то количество рассмотренных уголовных дел в судах первой инстанции в последние годы остаётся относительно стабильным.

В 2024 году было рассмотрено 467 таких дел, в 2025-м – 463.

В первом полугодии 2025 и 2026 годов существенного изменения тенденции также не наблюдалось.

При этом статистика не позволяет отдельно определить, сколько дел связано именно с оскорблениями в социальных сетях. По данным первого заместителя председателя КПСиСУ ГП РК Серикжана Мырзалы, такая детализация ведомством не формируется. Это не позволяет точно проверить предположение о том, что часть дел, ранее относившихся к категории оскорблений в СМИ, сегодня перешла в категорию правонарушений на онлайн-платформах.

Сколько человек признают виновными

До обвинительного приговора доходит лишь часть дел.

В среднем примерно четверть рассмотренных уголовных дел заканчивается признанием подсудимого виновным.

Так, в первом полугодии 2026 года по 193 рассмотренным делам 50 человек были осуждены, 45 оправданы, а в отношении 118 человек производство прекращено.

Причинами прекращения дел могут быть отсутствие события или состава правонарушения, недоказанность обвинения, а также примирение сторон.

Во сколько обойдётся оскорбление

Согласно УК РК, за оскорбление, совершённое публично либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, предусмотрен штраф до 200 МРП либо общественные работы до 180 часов.

При размере МРП в 2026 году 4 325 тенге максимальный штраф составляет 865 тыс. тенге.

Ограничение свободы применяется крайне редко. Например, в 2025 году был зафиксирован всего один такой случай.

Наиболее распространённое наказание – штраф.

По данным КПСиСУ ГП РК, общая сумма денежных взысканий, назначенных осуждённым за оскорбление в медиа и интернете, выросла с 3 млн тенге в 2020 году до 8,1 млн тенге в 2024 году.

За январь–июнь 2026 года сумма составила 3,2 млн тенге, практически столько же, сколько за аналогичный период 2025 года.

А моральный ущерб

Штраф – не единственная финансовая потеря для виновного.

Потерпевший также может потребовать компенсацию морального вреда. Размер выплаты определяется судом и зависит от конкретных обстоятельств дела.

В 2025 году общая сумма морального ущерба, присуждённого по таким делам, достигла максимума за последние несколько лет – 29,3 млн тенге.

За первое полугодие 2026 года суды определили к возмещению 11,7 млн тенге. Это на 12,5% меньше, чем за январь-июнь 2025 года.

Таким образом, одно неосторожное высказывание в интернете потенциально может обойтись нарушителю не только в сотни тысяч тенге штрафа, но и в дополнительные выплаты потерпевшему.

Можно ли найти автора анонимного аккаунта

Анонимность в интернете не гарантирует невозможность установления личности автора.

Если аккаунт не скрывает данные пользователя, определить автора публикации зачастую можно без сложных процедур. В случаях, когда речь идёт об уголовном правонарушении, установлением личности занимаются правоохранительные органы.

В МВД РК отмечают, что закрытый или анонимный аккаунт сам по себе не исключает возможности установить человека, причастного к противоправному деянию.

«В каждом конкретном случае установление лица, причастного к совершению уголовного правонарушения в сети, осуществляется в рамках оперативно-розыскной деятельности и иных мероприятий», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Когда наказание может быть намного строже

Оскорбление – далеко не единственный вид противоправных высказываний в интернете.

В зависимости от содержания публикации и обстоятельств дела действия могут квалифицироваться по другим статьям УК РК.

В их числе – нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных, разжигание социальной, национальной или этнической розни, сепаратизм, распространение заведомо ложной информации, а также оскорбление представителя власти.

Наказание по этим статьям значительно строже.

Например, за нарушение законодательства о персональных данных максимальное наказание может составлять до 7 лет лишения свободы, за распространение заведомо ложной информации – также до 7 лет.

За сепаратизм предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, а в отдельных случаях – с лишением гражданства РК. А за разжигание социальной, национальной, этнической или религиозной розни наказание может достигать 20 лет лишения свободы.

За что дают реальные сроки

Именно дела о разжигании розни относятся к наиболее тяжёлым среди рассматриваемых преступлений, связанных с противоправными высказываниями.

В 2025 году по соответствующей статье были осуждены 49 человек.

Трое из них получили сроки от 15 до 20 лет, ещё шесть – от 12 до 15 лет. Десять человек были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет, 14 – менее чем на три года.

Гораздо реже реальные сроки назначаются за оскорбление представителя власти.

Из 27 осуждённых по соответствующей статье только один человек получил от 3 до 5 лет лишения свободы. Ещё 13 человек были приговорены к общественным работам.

Насколько строги правила в Казахстане

Жёсткое регулирование противоправных высказываний в интернете действует не только в Казахстане.

Германия. В стране работают специальные подразделения полиции, расследующие случаи разжигания ненависти в интернете. Ежегодно рассматриваются тысячи подобных уголовных дел. Одним из основных видов наказания является штраф.

Великобритания. Полиция ежегодно производит тысячи арестов в связи с нарушениями законодательства при публикации сообщений в интернете. Ответственность может наступать за угрожающие или оскорбительные публикации, а наказание варьируется от штрафа до лишения свободы.

США. Ответственность за высказывания в интернете, как правило, возникает в случаях угроз физической расправы, кибербуллинга, клеветы либо подстрекательства к ненависти и насилию. Конкретное наказание зависит от законодательства штата.

Где проходит граница

Интернет не отменяет ответственность за сказанное или написанное.

При этом сам по себе резкий, неприятный или критический комментарий ещё не означает автоматического состава уголовного правонарушения. Для привлечения к ответственности значение имеют содержание высказывания, форма его распространения, контекст и наличие предусмотренных законом признаков правонарушения.

Поэтому перед публикацией оскорблений, угроз или обвинений в адрес другого человека стоит помнить: удаление комментария впоследствии не обязательно избавит от возможных правовых последствий.