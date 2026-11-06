До 900 пациентов в сутки: в Астане завершают строительство нового приемно-диагностического комплекса

В Астане готовятся расширить возможности экстренной медицинской помощи. Сразу два крупных проекта в сфере здравоохранения выходят на финишную прямую: один позволит принимать до 900 пациентов в сутки, второй призван улучшить условия оказания срочной помощи детям, в том числе при травмах.

Речь идет о строительстве приемно-диагностического комплекса при Городской многопрофильной больнице №2 и расширении Многопрофильной городской детской больницы №2. О ходе работ сообщает официальный сайт столичного акимата.

Первый проект предполагает объединение двух корпусов взрослой больницы в единую систему приема, диагностики и оказания экстренной помощи. Здесь оборудуют современные операционные, реанимацию и палаты интенсивной терапии.

Особое внимание уделено диагностике. В новом комплексе установят компьютерный и магнитно-резонансный томографы, а также ангиограф, который позволяет исследовать сосуды.

Предусмотрено и единое приемное отделение, где пациентов будут распределять в зависимости от тяжести состояния. Это позволит быстрее определять очередность оказания помощи и эффективнее задействовать медицинский персонал.

Проектная мощность комплекса — до 900 обращений в сутки. Сейчас строительство находится на завершающей стадии.

Параллельно расширяют Многопрофильную городскую детскую больницу №2, расположенную на проспекте Р. Кошкарбаева, 64.

Здесь возводят пристройку и реконструируют существующие помещения. Главная задача — улучшить организацию экстренной помощи детям, прежде всего пациентам с травмами.

В обновленном медицинском учреждении появятся дополнительные зоны для приема и сортировки маленьких пациентов. Это позволит быстрее проводить первичный осмотр, распределять детей по степени тяжести состояния и направлять их на необходимые диагностические процедуры.

Ожидается, что оба проекта укрепят возможности столичной медицины и помогут эффективнее справляться с потоком пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Особое значение это имеет для детского здравоохранения, где своевременность диагностики и лечения зачастую играет решающую роль.