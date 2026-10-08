До 95% местных дорог Казахстана хотят привести в порядок к 2029 году

В Казахстане продолжают ремонтировать дороги, по которым жители сел и небольших городов ежедневно ездят на работу, учебу, в больницы и районные центры. К 2029 году власти рассчитывают привести в хорошее техническое состояние 95% местной дорожной сети.

Всего в стране насчитывается около 70 тыс. километров местных дорог. Сейчас приемлемое состояние имеют 63,7 тыс. километров, или 91%.

В начале 2023 года этот показатель составлял 85%.

Что уже сделали

С 2023 по 2025 год строительством и ремонтом охватили 13,3 тыс. километров местных дорог.

Из них 10,6 тыс. километров уже ввели в эксплуатацию.

В 2023 году работы шли на 4,9 тыс. километров, в 2024 году на 4,3 тыс. километров, в 2025 году на 4,1 тыс. километров.

В 2026 году ремонтируют и строят еще 2,4 тыс. километров дорог местного значения.

Приоритет отдают участкам, которые соединяют населенные пункты, связывают районы между собой и дают выезд на крупные трассы.

Еще 14 тыс. километров хотят привести в порядок

В ближайшие годы планируется улучшить состояние примерно 14 тыс. километров местных дорог.

На части участков сделают гравийное и щебеночное покрытие. Такой вариант применяется там, где полноценное асфальтирование пока не предусмотрено.

После завершения этих работ долю местных дорог в хорошем техническом состоянии хотят увеличить до 95% к 2029 году.