До 95% местных дорог Казахстана хотят привести в порядок к 2029 году
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В Казахстане продолжают ремонтировать дороги, по которым жители сел и небольших городов ежедневно ездят на работу, учебу, в больницы и районные центры. К 2029 году власти рассчитывают привести в хорошее техническое состояние 95% местной дорожной сети.
Всего в стране насчитывается около 70 тыс. километров местных дорог. Сейчас приемлемое состояние имеют 63,7 тыс. километров, или 91%.
В начале 2023 года этот показатель составлял 85%.
Что уже сделали
С 2023 по 2025 год строительством и ремонтом охватили 13,3 тыс. километров местных дорог.
Из них 10,6 тыс. километров уже ввели в эксплуатацию.
В 2023 году работы шли на 4,9 тыс. километров, в 2024 году на 4,3 тыс. километров, в 2025 году на 4,1 тыс. километров.
В 2026 году ремонтируют и строят еще 2,4 тыс. километров дорог местного значения.
Приоритет отдают участкам, которые соединяют населенные пункты, связывают районы между собой и дают выезд на крупные трассы.
Еще 14 тыс. километров хотят привести в порядок
В ближайшие годы планируется улучшить состояние примерно 14 тыс. километров местных дорог.
На части участков сделают гравийное и щебеночное покрытие. Такой вариант применяется там, где полноценное асфальтирование пока не предусмотрено.
После завершения этих работ долю местных дорог в хорошем техническом состоянии хотят увеличить до 95% к 2029 году.
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