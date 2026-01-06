Казахстан последовательно движется к формированию полноценного цифрового государства, охватывая все ключевые направления цифровой трансформации, передаёт BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства заявил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развити Жаслан Мадиев.

"Для того чтобы Казахстан стал полноценной цифровой страной, сегодня охватываются все необходимые направления. Проводится работа по развитию современной цифровой инфраструктуры, обеспечению кибербезопасности, а также внедрению и масштабированию технологий искусственного интеллекта", — отметил министр.

Он сообщил, что в настоящее время в стране насчитывается более 6 тыс. сельских населённых пунктов. При этом свыше 3 тыс. аулов будут обеспечены высокоскоростным интернетом по волоконно-оптическим линиям связи уже в текущем и следующем годах.

"Таким образом, доступ к высокоскоростному интернету получат до 99% населения страны. Для реализации этих задач местным исполнительным органам необходимо в полном объёме содействовать выделению земельных участков", — подчеркнул Жаслан Мадиев.

По его словам, акиматам также предоставлены полномочия по государственному контролю качества интернет-услуг в регионах, включая применение штрафных санкций.

Отдельно министр остановился на реализации проекта по прокладке оптоволоконных сетей непосредственно к домам в сельской местности - проекта "Последняя миля".

"В рамках проекта “Последняя миля” предусматривается строительство оптической инфраструктуры до 400 тыс. домохозяйств. Это позволит дополнительно охватить порядка 2,5 млн человек. В этой связи от акиматов требуется организовать доступ к опорам электроснабжения для размещения оптических кабелей", — сообщил он.

Кроме того, Жаслан Мадиев отметил, что сеть пятого поколения уже функционирует в 20 городах областного и республиканского значения.