В Казахстане продолжается масштабная модернизация автодорог, ведущих к ключевым туристическим направлениям. Власти делают ставку на развитие внутреннего туризма, улучшая транспортную доступность популярных природных и курортных зон, передает BAQ.KZ.

Одним из приоритетных направлений стало развитие дорожной инфраструктуры в сторону Восточного Казахстана. В частности, особое внимание уделяется маршрутам из столицы к таким туристическим точкам, как Рахмановские ключи и Катон-Карагай. Ожидается, что обновление трасс позволит сократить время в пути и повысить комфорт поездок для туристов.

В числе ключевых проектов также - развитие транспортных коридоров «Центр – Запад» и «Бейнеу – Саксаульск», которые открывают новые туристические маршруты и обеспечивают доступ к ранее труднодоступным регионам, включая побережье Каспийского моря.

Параллельно ведется средний ремонт дорог республиканского значения, ведущих к туристическим зонам. Обновление затронет участки Жанаозен – Кендерли, Усть-Каменогорск – Катон-Карагай, Кокшетау – Зеренда, Кеген – граница с Кыргызстаном и Калкаман – Баянаул.

Кроме того, в регионах реализуются десятки проектов по улучшению подъездных путей к туристическим объектам. Всего в 2026 году запланировано 33 региональных проекта.

Отдельное внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В этом году планируется построить около 50 новых объектов, что должно повысить комфорт для путешественников и стимулировать развитие малого бизнеса вдоль трасс.

Также разрабатываются решения для разгрузки популярных направлений. Например, на озере Алаколь планируется строительство объездной дороги в районе села Кабанбай протяженностью более 8 километров.

Ожидается, что реализация этих проектов позволит не только улучшить качество дорог, но и существенно увеличить туристический поток внутри страны.

В 2025 году курортные зоны Казахстана приняли 4,8 млн туристов — на 11,5% больше, чем годом ранее, при этом 17,3% гостей составили иностранцы; лидером стал Алматинский горный кластер (2,9 млн человек), за ним следуют Щучинско-Боровская и Мангистауская зоны, а общий объем услуг размещения достиг 198,5 млрд тенге при 1856 объектах. Рост турпотока во многом связан с улучшением дорожной инфраструктуры: новые и отремонтированные трассы сделали популярные направления более доступными, что значительно упростило поездки и стимулировало развитие внутреннего и въездного туризма.