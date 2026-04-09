До Баянаула, Зеренды и Алаколя на машине станет проще добраться
До озер и гор станет ближе: в стране ремонтируют туристические дороги
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается масштабная модернизация автодорог, ведущих к ключевым туристическим направлениям. Власти делают ставку на развитие внутреннего туризма, улучшая транспортную доступность популярных природных и курортных зон, передает BAQ.KZ.
Одним из приоритетных направлений стало развитие дорожной инфраструктуры в сторону Восточного Казахстана. В частности, особое внимание уделяется маршрутам из столицы к таким туристическим точкам, как Рахмановские ключи и Катон-Карагай. Ожидается, что обновление трасс позволит сократить время в пути и повысить комфорт поездок для туристов.
В числе ключевых проектов также - развитие транспортных коридоров «Центр – Запад» и «Бейнеу – Саксаульск», которые открывают новые туристические маршруты и обеспечивают доступ к ранее труднодоступным регионам, включая побережье Каспийского моря.
Параллельно ведется средний ремонт дорог республиканского значения, ведущих к туристическим зонам. Обновление затронет участки Жанаозен – Кендерли, Усть-Каменогорск – Катон-Карагай, Кокшетау – Зеренда, Кеген – граница с Кыргызстаном и Калкаман – Баянаул.
Кроме того, в регионах реализуются десятки проектов по улучшению подъездных путей к туристическим объектам. Всего в 2026 году запланировано 33 региональных проекта.
Отдельное внимание уделяется развитию придорожного сервиса. В этом году планируется построить около 50 новых объектов, что должно повысить комфорт для путешественников и стимулировать развитие малого бизнеса вдоль трасс.
Также разрабатываются решения для разгрузки популярных направлений. Например, на озере Алаколь планируется строительство объездной дороги в районе села Кабанбай протяженностью более 8 километров.
Ожидается, что реализация этих проектов позволит не только улучшить качество дорог, но и существенно увеличить туристический поток внутри страны.
В 2025 году курортные зоны Казахстана приняли 4,8 млн туристов — на 11,5% больше, чем годом ранее, при этом 17,3% гостей составили иностранцы; лидером стал Алматинский горный кластер (2,9 млн человек), за ним следуют Щучинско-Боровская и Мангистауская зоны, а общий объем услуг размещения достиг 198,5 млрд тенге при 1856 объектах. Рост турпотока во многом связан с улучшением дорожной инфраструктуры: новые и отремонтированные трассы сделали популярные направления более доступными, что значительно упростило поездки и стимулировало развитие внутреннего и въездного туризма.
Самое читаемое
- Пенсии, пособия и социальные выплаты: кто и сколько получает в Казахстане?
- До 1 млн казахстанцев могут потерять часть работы из-за ИИ: Минтруда назвало профессии под угрозой
- Фейковые Beeline и Halyk рассылали SMS ловушки казахстанцам
- Перизат Кайрат трудоустроена в колонии: чем она занимается
- Что бесплатно для детей в Казахстане в 2026: полный список льгот и как их оформить