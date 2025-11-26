В Алматы этой зимой обещают настоящий ледовый бум — в городе планируют открыть свыше 20 катков, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в городском управлении спорта. Сегодня в мегаполисе функционирует более 3,6 тысячи спортивных объектов, и их число продолжает расти. Только за последние два года открыли шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов, ещё два — благодаря частным инвесторам.

В Алатауском районе появился теннисный центр в мкр. Нуркент, спорткомплекс "Тулпар" вернули в коммунальную собственность, а на проспекте Райымбека начато строительство центра для людей с особыми потребностями. В ближайшие годы темпы не снизятся: до 2027-го в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах планируют возвести ещё шесть крупных ФОКов. Параллельно модернизируют спортивные школы — в том числе с сейсмоусилением и капитальным ремонтом.

Отдельные проекты носят флагманский характер: в Алматы появится новый футбольный стадион на 40 тысяч мест, соответствующий требованиям FIFA и UEFA, а также современный Центр художественной гимнастики с высотой потолков 17 метров, что позволит принимать международные турниры. Центральный стадион и высокогорный "Медеу" ждёт масштабная реконструкция с сохранением их знакового облика.

Городские власти отмечают, что развитие спортивной инфраструктуры — один из ключевых приоритетов, а открытие ледовых площадок станет приятным бонусом для жителей уже этой зимой.