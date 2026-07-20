До конца этого года в Казахстане заработают 10 проектов ВИЭ общей мощностью 245,8 МВт. Семь из них мощностью в 212 Мвт уже реализованы, передает BAQ.kz.

Инфраструктурное развитие и внедрение современных технологий в ЖКХ Глава государства обозначил одними из ключевых приоритетов Послания народу "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Сегодня Правительство отходит от практики точечного ремонта и переходит к системной модернизации сетей и магистралей. В пресс-службе Кабмина рассказали о результатах работы и планах в ключевых сферах инфраструктуры.

В Казахстане на данный момент работают 254 электрических станции. Средний уровень износа оборудования на них составляет 56%. Объем выработки электроэнергии составил 63,1 миллиарда кВт/ч при внутреннем потреблении в 63,1 миллиарда кВт/ч. Для покрытия растущих потребностей экономики планом до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых мощностей.

"В рамках этих задач ведется работа по строительству новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске - по проектам уже определены инвесторы и подписаны ЕРС-контракты на проектирование и поставку оборудования. Для планомерного перехода к низкоуглеродной экономике принимаются системные меры по развитию возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации на официальном сайте.

Сейчас в стране действуют 172 объектов ВИЭ совокупной мощностью более 3,8 ГВт. Если подробно, то это 71 ветровая электростанция мощностью 2 ГВт, 54 солнечные электростанции (СЭС) мощностью 1,4 ГВт, 44 гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 313,68 МВт и 3 биогазовые электростанции мощностью 1,77 МВт.

По итогам прошлого года добыча нефти выросла на 13,5% и составила 99,6 миллионов тонн. План на 2026 год – 98 миллионов тонн. Объем добычи нефти за январь-июнь 2026 года составил 45,7 миллиона тонн, а объем ее переработки – 8,985 миллионов тонн. Общая мощность 4 действующих битумных заводов достигла 1,66 миллионов тонн в год, что полностью закрывает внутреннюю потребность под дорожные работы.

Для перехода от сырьевой направленности к глубокой переработке Правительством принята Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. За прошлый год объем переработки составил 18,4 миллионов тонн.

"В 2026 году начинается практическая реализация проектов по увеличению мощностей ключевых НПЗ: Павлодарского НХЗ - с 5,5 до 9 миллионов тонн в год, Шымкентского ПКОП - с 6 до 12 миллионов тонн в год и Атырауского НПЗ - с 5,5 до 6,7 миллионов тонн в год. Параллельно начата проработка проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 миллионов тонн в год. На заводах проводятся планово-предупредительные ремонты по графику", - сообщили в публикации.

В газовой отрасли добыча по итогам прошлого года выросла на 15%, составив 68,2 миллиардов м3. План на 2026 год – 62,8 миллиардов м3. За январь–июнь 2026 года объем добычи газа составил уже 31,9 миллиардов кубометров, при этом плановый уровень газификации населенных пунктов на текущий год зафиксирован на отметке 64,3%.