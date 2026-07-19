В Карагандинской области на службу заступила робособака с искусственным интеллектом

Во время праздничных мероприятий, прошедших 17–18 июля, безопасность более 115 тысяч участников обеспечивали свыше тысячи сотрудников полиции, переведенных на усиленный режим службы. Вместе с ними впервые использовалась роботизированная собака, оснащенная системой искусственного интеллекта и интегрированная с информационными базами МВД.

В режиме реального времени устройство распознает лица людей, находящихся в поле зрения полиции, что позволяет оперативно выявлять лиц, находящихся в розыске или нарушающих закон.

Во время дежурства с помощью робособаки были установлены четыре человека: гражданин, уклонявшийся от уплаты алиментов, двое должников по исполнительным производствам и ранее судимый мужчина, нарушивший установленное судом ограничение на пребывание вне дома. В отношении всех нарушителей приняты предусмотренные законодательством меры.

Кроме того, сотрудники полиции нашли и передали родителям 87 потерявшихся детей в возрасте от трех до 17 лет.

В департаменте полиции Карагандинской области отметили, что внедрение роботизированных технологий стало очередным этапом цифровой трансформации правоохранительных органов. По данным Polisia.kz, современные решения позволяют повысить эффективность обеспечения общественной безопасности и оперативность реагирования во время массовых мероприятий.