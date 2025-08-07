  • 7 Августа, 13:12

До конца года в Казахстане завершат 10 проектов по водоснабжению в шести регионах

В Казахстане реконструируют и строят групповые водопроводы.

Фото: unsplash

На пресс-конференции в Правительстве заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о ходе исполнения поручений Президента по модернизации системы водоснабжения и водосбережения в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В 2025 году в стране реализуются масштабные проекты:

  • Более 6 тыс. км оросительных каналов находятся в стадии модернизации;
  • 962 км каналов будут сданы в этом году, охватывая площадь около 200 тыс. га;
  • Завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в Жетысу;
  • До конца года планируется завершение работ на водохранилище "Каракуыс" (Туркестанская обл.), Кировском водохранилище (ЗКО), а также обследование 105 гидротехнических объектов.

Одним из ключевых направлений является строительство и реконструкция 10 групповых водопроводов в шести областях, которое завершится до конца текущего года.

За весну в водохранилища Казахстана поступило 16,9 млрд м³ воды. Из них:

  • 15,7 млрд м³ было перераспределено в озёра и лиманы;
  • 3,8 млрд м³ — направлено в Балхаш из Капшагайского водохранилища;
  • 5 млрд м³ — в Северный Арал (2024–2025 гг.), что позволило увеличить объём водоёма до 24,4 млрд м³.

В целях эффективного использования воды внедряется водосберегающая политика:

  • Площадь земель с новыми технологиями достигнет 912 тыс. га к 2027 году;
  • Субсидии на оборудование и инфраструктуру повышены до 80%;
  • Введён повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды;
  • Применяется дифференцированная система субсидирования в зависимости от тарифа.

