На пресс-конференции в Правительстве заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал о ходе исполнения поручений Президента по модернизации системы водоснабжения и водосбережения в Казахстане, передает BAQ.KZ.

В 2025 году в стране реализуются масштабные проекты:

Более 6 тыс. км оросительных каналов находятся в стадии модернизации;

962 км каналов будут сданы в этом году, охватывая площадь около 200 тыс. га;

Завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в Жетысу;

До конца года планируется завершение работ на водохранилище "Каракуыс" (Туркестанская обл.), Кировском водохранилище (ЗКО), а также обследование 105 гидротехнических объектов.

Одним из ключевых направлений является строительство и реконструкция 10 групповых водопроводов в шести областях, которое завершится до конца текущего года.

За весну в водохранилища Казахстана поступило 16,9 млрд м³ воды. Из них:

15,7 млрд м³ было перераспределено в озёра и лиманы;

3,8 млрд м³ — направлено в Балхаш из Капшагайского водохранилища;

5 млрд м³ — в Северный Арал (2024–2025 гг.), что позволило увеличить объём водоёма до 24,4 млрд м³.

В целях эффективного использования воды внедряется водосберегающая политика: