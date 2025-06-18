В Казахстане продолжается поэтапное внедрение системы ваучерного финансирования дошкольного образования. Как сообщили в Министерстве просвещения, до конца 2025 года новая модель охватит все детские сады страны. Уже к концу текущего года к проекту подключатся оставшиеся города, включая Алматы, Актау, Атырау, Актобе и Кызылорду, передаёт BAQ.KZ.

Система, стартовавшая в 2024 году в пилотном режиме, уже реализуется в 15 городах и 5 районах. В их числе — Тараз, Шымкент, Туркестан, Уральск, Астана, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Семей, Усть-Каменогорск, Талдыкорган, Жезказган, Косшы и Кунаев, а также Байзакский район Жамбылской области и пять районов Туркестанской области.

По данным Министерства, за время реализации пилота системой ваучеров охвачено более 3 тысяч дошкольных организаций, а доступ к образованию получили свыше 230 тысяч детей. Очередность в детсады в ряде городов сократилась на 44%.

"Система предоставляет родителям право свободного выбора дошкольной организации — как государственной, так и частной. Это способствует здоровой конкуренции и повышению качества услуг", — отметила директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Манара Адамова.

Новая модель работает по принципу "деньги идут за ребенком", а не за учреждением. Финансирование осуществляется на основе фактического посещения ребенком детсада и подтверждается родителями через табель учета.

Для участия в системе детские сады должны соответствовать установленным требованиям и иметь свободные места. Такой подход, по мнению разработчиков, обеспечивает прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств, а также делает дошкольное образование более доступным для семей.