Минтруда и защиты населения Казахстана напомнила казахстанцам, которые нелегально работают в Южной Кореи, о возможности добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, передает BAQ.KZ.

Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года.

– Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда. Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года, – говорится в сообщении ведомства.

Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.

Министерство труда и социальной защиты населения РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана трудоустраиваться за рубежом исключительно на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав и возможных ситуаций трудовой эксплуатации.

Следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства - лицензированными частными агентствами занятости, государственными программами и официальными предложениями работодателей.

МТСЗН продолжит системную работу по защите прав граждан Казахстана, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.