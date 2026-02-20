До конца нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут уехать без санкций
Минтруда и защиты населения Казахстана напомнила казахстанцам, которые нелегально работают в Южной Кореи, о возможности добровольно покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд, передает BAQ.KZ.
Воспользоваться данной возможностью можно до конца февраля 2026 года включительно. Программа действует с декабря 2025 года.
– Министерство труда и социальной защиты населения РК в ходе переговоров с Министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав наших граждан достигло договоренности о расширении временных рамок программы добровольного выезда.
Данные меры направлены на смягчение правовых последствий и поддержку граждан, готовых урегулировать свой статус. Программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года, – говорится в сообщении ведомства.
Для участия в Программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Предварительное уведомление подается через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.
Министерство труда и социальной защиты населения РК настоятельно рекомендует гражданам Казахстана трудоустраиваться за рубежом исключительно на законных основаниях, чтобы избежать рисков нелегальной миграции, выдворения, штрафов, ограничения прав и возможных ситуаций трудовой эксплуатации.
Следует пользоваться только официальными и проверенными каналами трудоустройства - лицензированными частными агентствами занятости, государственными программами и официальными предложениями работодателей.
МТСЗН продолжит системную работу по защите прав граждан Казахстана, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.
