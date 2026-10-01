До неузнаваемости изменился после реконструкции вокзал Кокшетау

В Кокшетау завершили реконструкцию железнодорожного вокзала, построенного еще в 1981 году. Здание полностью обновили, рядом появился новый конкорсный переход с пассажирскими лифтами.

Работы прошли в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны по поручению Президента. Проект профинансировала компания «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства, Министерства транспорта, «Самрук-Қазына» и акимата Акмолинской области.

Что изменилось на вокзале

После реконструкции площадь трехэтажного здания с цокольным и техническим этажами составила 9 345,4 квадратного метра. Еще 884,85 квадратного метра занимает конкорсный переход.

У вокзала полностью обновили фасад из фиброцементных плит. Внутренние помещения отделали долговечными, пожаробезопасными и легко моющимися материалами. В здании появились эскалатор и вертикальный подъемник, установили новую мебель и необходимое оборудование.

Обновили инженерные сети и привели в порядок прилегающую территорию. Новый конкорсный переход оборудовали четырьмя пассажирскими лифтами. При реконструкции применили материалы казахстанского производства.

В здании появились новые эвакуационные пути и двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Куда можно уехать из Кокшетау

Вокзал Кокшетау относится к 1 классу и ежедневно принимает около 1 800 пассажиров. Через станцию проходят 32 пассажирских поезда.

Они связывают Кокшетау с Астаной, Алматы, Петропавловском, Курорт-Боровое, Костанаем, Карагандой, Кызылордой, Уральском, Актобе, Атырау, Шу, Туркестаном, Шымкентом и Таразом. Через станцию проходят международные маршруты в Кыргызстан и Россию.

В «Қазақстан темір жолы» рассчитывают, что после реконструкции вокзал станет удобнее для пассажиров и повысит транспортную привлекательность региона.