Что происходит на главной площадке Игр Будущего в Астане до официального открытия

Астана впервые принимает международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего – 2026». Уже за несколько часов до официальной церемонии открытия на арене царит особая атмосфера: трибуны постепенно заполняются зрителями, звучит музыка, а гости знакомятся с технологиями, которые совсем недавно казались фантастикой, передает корреспондент BAQ.KZ.

Перед стартом главного шоу для зрителей организовали концерт. В холле спортивного комплекса работают интерактивные площадки, где можно не только увидеть новейшие разработки игровой индустрии, но и познакомиться с цифровыми технологиями, которые уже находят применение в повседневной жизни.

Особое внимание привлекают официальные символы турнира – четыре Хранителя. Каждый персонаж воплощает одну из ключевых ценностей «Игр Будущего»: силу, стратегическое мышление, технологичность и страсть к победе. Вместе они символизируют мир, в котором цифровые технологии и классический спорт становятся единым целым.

Главная особенность турнира – фиджитал-формат. Здесь спортсмены сначала соревнуются в виртуальном пространстве, а затем продолжают борьбу уже на реальной спортивной площадке. Например, в фиджитал-футболе команды сначала проводят матч в видеоигре, а затем выходят на настоящее футбольное поле, где итоговый победитель определяется по сумме результатов двух этапов.

Соревнования пройдут по восьми дисциплинам. Нашу страну на турнире представят 11 команд и отдельные спортсмены. Примут игры четыре крупнейших спортивных объекта Астаны: спорткомплекс «Qazaqstan», Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, Национальный теннисный центр BEELINE Arena и «Барыс Арена». Часть казахстанских участников получила право выступить на Играх Будущего по итогам открытого отборочного турнира. Это дает нашим спортсменам и киберспортсменам возможность конкурировать на одной площадке с сильнейшими международными командами и приобретать ценный соревновательный опыт.

В турнире примут участие ведущие международные клубы и команды. Среди них Team Spirit, T1, Team Falcons, Xtreme Gaming, Vici Gaming, Boca Juniors, Valencia Basket, LGD.Pinghu, Twisted Minds, Bigetron by Vitality и другие известные представители мировой спортивной и киберспортивной сцены.

Напомним, международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего - 2026» проходит в Астане впервые. Это соревнования нового формата, объединяющие киберспорт, традиционные виды спорта и современные технологии. Турнир пройдет с 29 июля по 9 августа в восьми дисциплинах. Это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутер, фиджитал-танцы, Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и PUBG: Battlegrounds.