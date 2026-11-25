В Казахстане изменились правила управления пенсионными накоплениями. Теперь вкладчики ЕНПФ смогут выбирать не только компанию, которой доверят свои деньги, но и инвестиционную стратегию – от консервативной до рискованной. Однако доступ к некоторым из них будет зависеть от того, сколько лет человеку осталось до пенсии, передает BAQ.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Новые правила вступили в силу 16 ноября 2026 года. При этом подать заявление на выбор нового инвестиционного портфеля пока нельзя: управляющие компании еще готовятся к переходу на новую систему.

Какие варианты будут доступны казахстанцам

Управляющие компании смогут формировать три вида инвестиционных портфелей. Они будут отличаться тем, куда вкладываются пенсионные деньги, насколько высока вероятность получения дополнительного дохода и какие риски при этом несет вкладчик.

Консервативный портфель Доступен всем вкладчикам независимо от возраста. Деньги будут преимущественно вкладывать в облигации. Такой вариант предполагает меньшие риски. Результаты управления оцениваются за один год. Умеренный портфель Доступен тем, кому до пенсии осталось более трех лет. Деньги будут вкладывать как в акции, так и в облигации. Результаты управления оцениваются за три года. Рискованный портфель Доступен тем, кому до пенсии осталось более 13 лет. Деньги будут преимущественно вкладывать в акции. Потенциальный доход может быть выше, но и риск снижения стоимости накоплений больше. Результаты оцениваются за пять лет.

Таким образом, чем больше времени остается до выхода на пенсию, тем шире выбор инвестиционных стратегий.

Что будет, если управляющая компания плохо распорядится деньгами

Для каждого портфеля установлен специальный рыночный ориентир – композитный индекс, который отражает изменение стоимости казахстанских и зарубежных акций и облигаций.

Доходность пенсионных накоплений будут сравнивать с этим показателем.

Портфель Минимальная доходность относительно индекса Период оценки Консервативный 90% 1 год Умеренный 85% 3 года Рискованный 80% 5 лет

Важно понимать, что речь не идет о гарантированном доходе в размере 80–90% от суммы пенсионных накоплений.

Например, если доходность соответствующего индекса за год составит 10%, то для консервативного портфеля минимальный уровень доходности составит 9%.

Если управляющая компания не достигнет установленного минимального показателя, она будет обязана возместить разницу за счет собственных средств.

При этом пенсионные накопления будут храниться в независимом банке-кастодиане, который контролирует соблюдение законодательства при инвестировании денег.

Можно ли передумать и выбрать другой портфель

Да. Сменить инвестиционную стратегию в рамках одной управляющей компании можно будет не ранее чем через год после первоначальной передачи пенсионных накоплений.

Для этого необходимо подать электронное заявление в ЕНПФ и подписать его электронной цифровой подписью (ЭЦП).

На перевод денег из одного портфеля в другой отводится десять рабочих дней.

В некоторых случаях ЕНПФ может отказать в переводе. Например, если вкладчик еще не достиг необходимого срока для смены портфеля, выбранная стратегия не соответствует его возрасту или уже подано заявление на назначение пенсионных выплат.

Что произойдет с накоплениями при приближении к пенсии

Оставаться в рискованном портфеле до самого выхода на пенсию не получится.

Когда вкладчик достигнет установленного для портфеля предельного возраста, его накопления смогут автоматически перевести в другой портфель той же управляющей компании, который соответствует его возрасту. Перевод будет произведен после завершения предусмотренного периода управления и при отсутствии другого заявления от вкладчика.

Если подходящего портфеля у компании нет, казахстанец сможет выбрать другого управляющего или вернуть деньги под управление Национального банка.

Если человек не подаст заявление, ЕНПФ автоматически вернет накопления под управление Нацбанка.

Где посмотреть доходность и как подать заявление

Сравнить управляющие компании, посмотреть, куда они вкладывают пенсионные деньги и какую доходность показывают за разные периоды, можно на специальной платформе invest.enpf.kz.

Заявления на выбор или смену инвестиционного портфеля будут принимать исключительно в электронном виде – через личный кабинет на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении фонда.

Однако, несмотря на вступление новых правил в силу, управляющие компании пока формируют инвестиционные портфели, оформляют необходимые договоры и открывают счета.

О начале приема заявлений ЕНПФ сообщит дополнительно.