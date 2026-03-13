Казахстан усиливает поддержку животноводства для роста экспорта мясной продукции. В стране запускают льготные кредиты под 5–6%, увеличивают субсидии на приобретение племенного скота до 525 тысяч тенге, а также компенсируют 25% инвестиционных затрат на строительство откормочных площадок. Об этом Министерство сельского хозяйства РК сообщило в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

По данным ведомства, новые меры предусмотрены в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, который направлен на увеличение производства мяса и расширение экспортных поставок.

С марта текущего года в Казахстане планируется внедрение новых инструментов льготного финансирования для сельхозпроизводителей. В частности, будет запущена программа долгосрочного кредитования под 6% для приобретения высокопродуктивного племенного поголовья.

«В целях стимулирования обновления племенного поголовья и повышения генетического потенциала будет реализована программа долгосрочного льготного кредитования под 6% на приобретение высокопродуктивного поголовья», – сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Кроме того, аграрии смогут получить кредиты под 5% годовых для пополнения оборотных средств.

«Для пополнения оборотных средств животноводческих хозяйств будет запущена программа льготного кредитования под 5% годовых. Средства могут направляться на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, выплату заработной платы, а также закупку запасных частей для техники и оборудования», – отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что аналогичный механизм льготного кредитования уже действует с 1 сентября 2025 года для откормочных площадок и птицефабрик.

Помимо кредитных инструментов в стране действует система субсидирования развития племенного животноводства. Так, сельхозтоваропроизводителям, работающим в мясном направлении крупного рогатого скота, предусмотрена государственная поддержка при реализации животных на откормочные площадки или на убой.

«В рамках действующих правил субсидирования сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся мясным направлением КРС, предусмотрена мера государственной поддержки в виде удешевления стоимости КРС мужской особи. Норматив субсидий составляет 300 тенге за килограмм живого веса», – сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, в конце 2025 года были существенно увеличены субсидии на приобретение племенного скота.

«18 ноября 2025 года были внесены изменения в правила субсидирования, согласно которым нормативы субсидирования на приобретение племенного крупного рогатого скота мясного направления увеличены на 75%», – отметили в министерстве.

В настоящее время субсидии на приобретение отечественного племенного маточного поголовья и быков-производителей составляют 260 тыс. тенге на одну голову. При этом субсидии на импортный племенной скот достигают от 390 тыс. до 525 тыс. тенге в зависимости от страны приобретения.

Также предусмотрена поддержка при инвестиционных вложениях в отрасль.

«В рамках правил субсидирования инвестиционных затрат по проекту “Создание и расширение объектов для откорма скота” предусматривается возмещение 25% затрат субъектов агропромышленного комплекса при строительстве и расширении действующих мощностей откормочных площадок», – сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве в ответе на запрос BAQ.KZ, комплекс мер господдержки направлен на увеличение сырьевой базы отрасли, повышение продуктивности животных и развитие переработки.

Это должно создать основу для устойчивого роста производства и достижения целевых показателей по увеличению экспорта мясной продукции в ближайшие годы.