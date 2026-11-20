Телятница из Акмолинской области Алия Капарова оказалась единственной женщиной среди награждённых на III Форуме работников сельского хозяйства. После получения государственной награды из рук Президента она рассказала корреспонденту BAQ.KZ, почему этот момент особенно ей запомнился.

По словам Алии Капаровой, во время церемонии она сильно волновалась, хотя старалась этого не показывать.

«Ноги не тряслись, нет, ровно вышла. Я, конечно, сильно переволновалась. Это была какая-то радость, это была гордость. Гордость была, знаете, когда я зашла в кабинет и увидела, что все мужчины, я одна. До сих пор в эмоциях. Я очень довольна», — поделилась она.

Рабочий день начинается в пять утра

За высокой наградой стоит ежедневный труд. Алия Капарова работает с маленькими телятами, которым необходимы постоянное внимание и особый уход.

«Наша работа начинается с пяти утра. Мы приезжаем на работу. Я принимаю телят с 21-дневного возраста. На выпойке они у меня до двух месяцев. Потом уходят в старшую группу», — рассказала работница сельхозпредприятия.

По её словам, одновременно под присмотром могут находиться до 80 телят.

«Им нужен особенный уход, чтобы телёнок не заболел, чтобы молока не перепил. Это не так легко», — отметила Капарова.

Несмотря на сложности профессии, женщина признаётся, что получение награды стало для неё радостным и волнительным событием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Напомним, 20 ноября в Астане состоялся III Форум работников сельского хозяйства с участием Главы государства. В рамках мероприятия были отмечены заслуги представителей аграрной отрасли.