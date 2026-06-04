До слёз и с открытым ртом: как прошла премьера шоу OVO от Cirque du Soleil в Астане

Вечером 4 июня столичная Barys Arena на несколько часов превратилась в огромный фантастический мир, населённый божьими коровками, сверчками и другими удивительными существами. Именно здесь состоялась долгожданная казахстанская премьера OVO от всемирно известного Cirque du Soleil. Легендарная канадская компания впервые привезла в страну одну из своих самых популярных постановок, собрав тысячи зрителей под одной крышей.

Корреспондент BAQ.KZ посетила премьерный показ и увидел, как рождается магия, за которой скрываются годы подготовки, сотни специалистов и тонны оборудования.

OVO — это история, рассказанная языком циркового искусства. Постановка переносит зрителей в яркий мир насекомых, где любовь и соперничество, дружба и приключения переплетаются с акробатикой мирового уровня, живой музыкой и впечатляющими визуальными решениями.

Для Cirque du Soleil нынешний визит стал лишь вторым в истории Казахстана. За 42 года существования компания объехала десятки стран, но в нашу страну возвращается нечасто. Поэтому неудивительно, что приезд OVO оказался одним из самых ожидаемых культурных событий этого года.

Среди зрителей была и жительница Астаны Айдана Ибраева, которая призналась, что ждала этот вечер много лет.

«Я давно являюсь поклонницей Cirque du Soleil и много лет слежу за их постановками. Когда стало известно, что шоу приезжает в Казахстан, я сразу поняла, что не могу пропустить такое событие и даже перенесла поездку в Австрию, чтобы увидеть артистов своими глазами. Мы пришли всей семьёй, с детьми, потому что мне очень хотелось поделиться с ними этими эмоциями. Некоторые номера кажутся совершенно невозможными с точки зрения человеческих возможностей. После шоу мой сын даже сказал, что хочет стать гимнастом. Это событие, которое запоминается на всю жизнь. Это не просто цирк, а настоящее произведение искусства», — рассказала она.

Мир насекомых, в который веришь

На сцене OVO работают 53 артиста. Среди них олимпийцы, победители международных соревнований, представители национальных сборных разных стран и профессиональные акробаты. За музыкальное сопровождение отвечают семь музыкантов, вокалист и три клоуна, которые становятся полноценными участниками действия.

Исполнитель роли Сверчка Дмитрий Федоровский рассказал, что в основе шоу лежит простая, но трогательная история.

«История начинается со знакомства зрителей с главным героем по имени Флип. В центре сюжета находится яйцо, которое становится причиной целой череды событий. Герой похищает его, затем пытается вернуть, а вокруг этой истории разворачиваются погони, приключения и встречи с другими персонажами. По ходу сюжета Флип влюбляется в Божью коровку, поэтому OVO можно назвать сказкой о любви, дружбе и одном дне из жизни удивительного мира насекомых», — рассказал Дмитрий Федоровский.

За годы гастролей OVO увидели миллионы зрителей по всему миру. Однако постановка продолжает развиваться.

Представитель Cirque du Soleil Жани Малле рассказала, что Казахстан стал 47-й страной в маршруте шоу и одной из первых, увидевших обновлённую версию постановки.

«Казахстан стал 47-й страной в истории гастролей OVO, и для нас большая честь представить эту постановку местной аудитории. После многих лет работы над шоу увидеть и услышать реакцию зрителей сегодня вечером было по-настоящему особенным моментом. Некоторые зрители рассказывали мне, что были тронуты до слез. Рядом со мной сидела семья с маленьким ребенком, который до самого финала не мог оторвать взгляд от сцены и смотрел представление с открытым ртом, полностью погрузившись в происходящее. Именно такие моменты становятся воспоминаниями на всю жизнь и напоминают нам, почему мы занимаемся этим делом. Этот вечер был по-настоящему уникальным, и мы с нетерпением ждем новых встреч со зрителями!», — говорит она.

По словам Малле, около полутора лет назад команда полностью переосмыслила постановку. Были обновлены декорации, музыка, костюмы, клоунские сцены и персонажи, а в программу добавили новые акробатические номера.

Два самолёта ради одного шоу

За двумя часами представления скрывается колоссальная организационная работа.

Вместе с OVO по миру постоянно путешествуют около ста человек. Это артисты, инженеры, специалисты по свету и звуку, сотрудники логистики и административная команда.

Для проведения гастролей в Казахстане потребовалась масштабная транспортная операция.

«Для Казахстана это уникальный опыт. Для проведения шоу потребовалось доставить два грузовых самолёта и около 200 тонн оборудования. Это декорации, бутафория, сценическое световое и звуковое оборудование, костюмы и всё необходимое для работы артистов. Это один из самых масштабных международных проектов, которые когда-либо принимал Казахстан», — подчеркнула представитель Freedom Events Виктория Торгунакова.

Подготовка к гастролям началась задолго до появления афиш и старта продаж билетов.

«Подготовка к приезду шоу заняла более полутора лет. За полгода до начала продаж и подписания финального контракта мы провели техническую инспекцию площадки вместе с командой Cirque du Soleil. Для нас было важно получить подтверждение того, что объект соответствует всем требованиям и способен принять шоу такого уровня», — пояснила представитель Freedom Events.

По её словам, проведение OVO может стать важным шагом для дальнейшего продвижения Казахстана на международной карте индустрии развлечений.

«Я очень надеюсь, что после этого Казахстан будут ждать ещё более масштабные международные проекты. Для нас OVO — это действительно серьёзный шаг вперёд, потому что шоу является мировым бестселлером и уже покорило миллионы зрителей в разных странах. Сегодня мы можем гордиться тем, что стали частью мирового сообщества людей, которые увидели это грандиозное представление Cirque du Soleil своими глазами», — добавила Торгунакова.

Без страховки, но с тысячами часов подготовки

Зрители видят лишь лёгкость и красоту. За ними стоят бесконечные часы тренировок.

Интересно, что многие сложнейшие элементы артисты выполняют без страховки. Именно поэтому каждый номер доводится до совершенства ещё задолго до встречи со зрителем.

«Мне кажется, одной из особенностей Cirque du Soleil является то, что многие сложные акробатические элементы выполняются без страховки и дополнительной поддержки. Но перед тем как номер увидят зрители, каждый трюк многократно отрабатывается на тренировках и репетициях. Только после этого он становится частью шоу», — отметил артист.

Даже во время гастролей команда продолжает заниматься практически ежедневно.

«У каждого из нас есть собственная программа подготовки. Лично я тренирую гимнастов и работаю с артистами на батуте. Такие тренировки проходят два раза в неделю и обычно занимают от 45 минут до часа», — сообщил Федоровский.

За кулисами артистов ждёт ещё одна необычная задача: каждый самостоятельно готовит свой сценический образ.

«В Cirque du Soleil каждый артист сам делает себе макияж. Когда нас только обучали этому в 2017 году, на создание образа у меня уходило около полутора-двух часов. Сейчас благодаря многолетнему опыту я справляюсь с этой задачей примерно за 10–15 минут», — поделился Дмитрий Федоровский.

Хотя некоторые номера длятся всего несколько минут, сами артисты остаются частью происходящего почти весь вечер.

«Само шоу идёт около двух часов. В течение этого времени мы участвуем в различных сценах, танцевальных эпизодах и взаимодействуем с другими персонажами. Мой основной номер длится около семи минут, но на сцене я нахожусь значительно дольше», — рассказал артист.

Казахстан увидит шоу ещё десять раз

Премьера в Астане стала лишь началом гастролей. Представления OVO в столице продлятся до 7 июня, после чего шоу впервые отправится в Алматы, где выступления пройдут с 11 по 14 июня на площадке Almaty Arena.

Всего в рамках казахстанского тура состоятся 14 представлений. Организаторы ожидают, что их посетят более 70 тысяч зрителей.

Красочные костюмы, живая музыка, масштабные декорации и акробатика, бросающая вызов законам физики, превращают OVO не просто в цирковое шоу, а в настоящее путешествие в мир фантазии. И, судя по реакции первых зрителей, это путешествие ещё долго будет оставаться одним из самых ярких воспоминаний этого лета.

BAQ.KZ выступает официальным информационным партнёром гастролей Cirque du Soleil в Казахстане.