Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 мая 2025 года предоставили синоптики, передает BAQ.KZ.

Циклон, и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы, и высокую температуру воздуха.

Однако, уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до 3-8 тепла, а в дневные до 10-15 тепла.