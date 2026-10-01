До золота один шаг: Ажар Асхат взяла серебро Азиады в Японии

Ажар Асхат принесла Казахстану еще одну медаль XX летних Азиатских игр в Японии. 21-летняя дзюдоистка дошла до решающей схватки в весе до 70 килограммов и завершила турнир с серебром.

В финале казахстанке противостояла японка Рин Маеда. Схватка завершилась в пользу хозяйки татами, Асхат заняла второе место.

Для Ажар нынешняя медаль стала продолжением успешных выступлений на международной арене. Еще в 2022 году она выиграла чемпионат Азии среди кадетов, а год спустя стала первой на юниорском Кубке Азии в Алматы.

В последние сезоны Асхат уже выступает на взрослом уровне. В 2026 году она выходила на татами турниров серии Grand Slam и чемпионата Азии, а к Азиаде подошла в составе основной сборной Казахстана в категории до 70 килограммов.

Серебро Ажар Асхат стало пятой медалью казахстанских дзюдоистов на нынешних Азиатских играх. Второй соревновательный день в этом виде спорта завершен.