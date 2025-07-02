  • 2 Июля, 09:41
  • BAIGENEWS

Добро или хайп? Миллионные чаевые вызвали споры в Казнете

Блогер растрогал официантку до слёз.

Сегодня, 08:54
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Кадры видео Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: Кадры видео

Официантка расплакалась от счастья после того, как получила чаевые в размере одного миллиона тенге, передает BAQ.KZ.

Видео с её искренней реакцией моментально разлетелось по соцсетям и стало вирусным в Казнете.

Автором щедрого поступка оказался блогер по имени Бакытбай. Он позже опубликовал продолжение истории и поделился мотивацией.

"Хотел подарить эмоции и показать, что добро возвращается", — прокомментировал он свой поступок.

Реакция интернет-пользователей была неоднозначной. Многие были растроганы:

  • "Какая красивая и искренняя девушка"
  • "Пусть в твоей жизни будет больше таких эмоций!"
  • "Рада за тебя — ты этого заслуживаешь!"

Однако нашлись и те, кто усомнился в искренности жеста — блогера обвинили в желании "сделать хайп" на добром поступке. Часть людей и вовсе заявила, что ролик постановочный.

Сама девушка в своих соцсетях написала, что невероятно благодарна за подарок. Часть денег она потратила на себя, часть перевела в иностранную валюту и отложила на будущее.

 
 
 
 
 
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Публикация от Өскемен | Усть-Каменогорск (@ilove_oskemen)

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