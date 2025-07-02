Добро или хайп? Миллионные чаевые вызвали споры в Казнете
Блогер растрогал официантку до слёз.
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Официантка расплакалась от счастья после того, как получила чаевые в размере одного миллиона тенге, передает BAQ.KZ.
Видео с её искренней реакцией моментально разлетелось по соцсетям и стало вирусным в Казнете.
Автором щедрого поступка оказался блогер по имени Бакытбай. Он позже опубликовал продолжение истории и поделился мотивацией.
"Хотел подарить эмоции и показать, что добро возвращается", — прокомментировал он свой поступок.
Реакция интернет-пользователей была неоднозначной. Многие были растроганы:
- "Какая красивая и искренняя девушка"
- "Пусть в твоей жизни будет больше таких эмоций!"
- "Рада за тебя — ты этого заслуживаешь!"
Однако нашлись и те, кто усомнился в искренности жеста — блогера обвинили в желании "сделать хайп" на добром поступке. Часть людей и вовсе заявила, что ролик постановочный.
Сама девушка в своих соцсетях написала, что невероятно благодарна за подарок. Часть денег она потратила на себя, часть перевела в иностранную валюту и отложила на будущее.
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