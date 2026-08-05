Добро начинается с одного дня: для воспитанников детского дома организовали праздник в Алматы

При поддержке Управления молодежной политики города Алматы, в рамках проекта «Социальная мастерская» для воспитанников Алматинского областного детского дома №1 состоялось благотворительное культурно-развлекательное мероприятие в Центральном парке отдыха города Алматы.

В этот день воспитанники детского дома посетили Центральный парк отдыха города Алматы, где смогли покататься на аттракционах, весело провести время, получить новые впечатления и заряд положительных эмоций. Для участников также были организованы горячий обед и сладкие угощения.

Стоит отметить, что Центральный парк отдыха города Алматы на регулярной основе поддерживает социальные благотворительные инициативы, направленные на помощь детям, социально уязвимым категориям населения. Только с начала 2026 года по сегодняшний день благодаря благотворительной поддержке парка возможность бесплатно посетить аттракционы получили более четырёх тысяч детей. Парк выступает площадкой для реализации подобных проектов, способствует развитию социальной ответственности, благотворительной культуры, созданию благоприятной среды и проведению общественно значимых мероприятий.

Подобные инициативы не только делают досуг детей более насыщенным и интересным, но и способствуют их успешной социализации, личностному развитию и формированию позитивного эмоционального опыта.

Председатель Общественного фонда «Qamqor Charity» Багдат Анарбаева отметила, что подобные мероприятия являются важной частью системной работы фонда по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Для каждого ребенка важно чувствовать, что он не один, что рядом есть люди, которым небезразлична его судьба. Иногда один день, наполненный искренними эмоциями, улыбками и новыми впечатлениями, способен подарить ребенку веру в себя и вдохновить двигаться вперед. Именно поэтому через проект “Социальная мастерская” мы стремимся создавать для детей возможности для развития, социализации и счастливого детства», - подчеркнула председатель ОФ «Qamqor Charity» Багдат Анарбаева.

Напомним, проект «Социальная мастерская» направлен на поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей с особыми образовательными потребностями. Его главная цель - содействие социальной адаптации, личностному развитию и вовлечению детей в активную общественную жизнь.