Министерство энергетики Казахстана сообщает о возобновлении производственных процессов на месторождении Карачаганак, передаёт BAQ.KZ.

Оренбургский газоперерабатывающий завод вновь начал прием сырого газа с казахстанского месторождения. В связи с этим оператор проекта постепенно восстанавливает добычу на Карачаганаке до уровней.

В министерстве подчеркнули, что временная приостановка приема сырья не повлияла на газоснабжение внутреннего рынка – все обязательства перед потребителями выполнялись и продолжают выполняться в полном объеме.

Строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке признано стратегическим приоритетом. Проект реализует АО НК "КазМунайГаз", ведутся переговоры с участниками Карачаганакского проекта по подключению будущего завода к действующей инфраструктуре месторождения.

Ситуация находится под полным контролем правительства.

Напомним, 19 октября 2025 года в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был повреждён Оренбургский газоперерабатывающий завод, который принимает и перерабатывает сырой газ с казахстанского месторождения Карачаганак. Из-за инцидента предприятие временно прекратило приём сырья.

Масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны, однако в Минэнерго Казахстана заверили, что газоснабжение казахстанских потребителей осуществляется в штатном режиме. Тем не менее, эксперты считают, что ситуация выявила серьёзные риски для энергетической безопасности страны и может стать поворотной точкой для ускорения стратегических решений в газовой отрасли. Подробнее – в нашем материале.