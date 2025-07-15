Объёмы добычи и экспорта нефти, а также показатели по газовой отрасли демонстрируют положительную динамику. Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его данным, за отчётный период добыто 49,9 млн тонн нефти, что составляет 111,6% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2025 года ожидается достижение объёма в 96,2 млн тонн.

"Экспорт нефти за шесть месяцев составил 39,6 млн тонн, или 111,9% по сравнению с первым полугодием 2024 года. До конца года прогнозный показатель составляет 70,5 млн тонн", — доложил министр.

В газовой отрасли также наблюдается рост. За отчётный период добыча газа составила 34,6 млрд м³, что составляет 102,6% к аналогичному периоду прошлого года. Внутреннее потребление товарного газа достигло 11,5 млрд м³ (100,6%).

Объём транзита газа по территории Казахстана составил 35,7 млрд м³, что на 8,5% больше по сравнению с прошлым годом.