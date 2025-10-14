За январь–сентябрь 2025 года Казахстан добыл 75,7 млн тонн нефти и газового конденсата, что составляет 113,2% к уровню аналогичного периода прошлого года. План на весь 2025 год установлен на уровне 96,2 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"За отчетный период объем добычи нефти и газового конденсата составил 75,7 млн тонн или 113,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год – 96,2 млн тонн", — сообщил министр.

Экспорт нефти за девять месяцев составил 60,5 млн тонн, что эквивалентно 114,9% к аналогичному периоду 2024 года. План по экспорту на 2025 год составляет 70,5 млн тонн. Газовая отрасль также демонстрирует устойчивую динамику.

"За отчетный период добыто 51,6 млрд м³ газа или 116,7% к аналогичному периоду прошлого года. План 2025 года – 62,8 млрд м³", — уточнил министр.

Внутреннее потребление товарного газа составило 14,3 млрд м³ (100,4% к прошлому году), а объем транзита газа через территорию страны — 53 млрд м³ (102,9%).