Добыча нефти в Каспийском регионе, куда входит Казахстан, сохранится на уровне около 3 млн баррелей в сутки вплоть до 2050 года. Такой прогноз дает Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2026, опубликованном 19 ноября. В нем агентство оценило, как будет развиваться энергетика региона в ближайшие десятилетия.

Прогноз по нефти составлен по сценарию, который исходит из сохранения нынешней политики государств. В Каспийский регион агентство включает Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Армению и Грузию.

Газа понадобится больше

Потребление газа в Казахстане, как отмечает МЭА, растет. Растет оно и в Узбекистане. По сценарию сохранения нынешней политики, Россия немного нарастит экспорт газа в Каспийский регион по уже действующим трубопроводам. Значительная часть этих объемов пойдет в Казахстан и Узбекистан, где растет внутренний спрос, а добыча на зрелых месторождениях снижается.

На графике добычи газа в Евразии агентство отдельно выделяет пять стран, Россию, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Евразией в докладе называют страны Каспийского региона вместе с Россией.

Добыча газа в Евразии, по сценарию сохранения нынешней политики, к 2035 году вырастет на 80 млрд кубометров. Больше всего прибавит Россия, на втором месте Туркменистан. Там добыча вырастет на треть благодаря разработке гигантского месторождения Галкыныш.

Крупный поставщик энергии

Евразия остается крупным производителем и экспортером энергоресурсов. В 2025 году регион экспортировал около 200 млрд кубометров газа и 9 млн баррелей нефти в сутки, больше 75% этих объемов пришлось на Россию.

Основу энергетики региона составляют нефть, газ и уголь, в 2025 году на них приходилось почти 90% энергопотребления. Это второй показатель после Ближнего Востока. Больше половины потребностей региона покрывает природный газ.

Возобновляемая энергетика и новые атомные мощности в регионе будут расти, но, по оценке агентства, к 2035 году доля ископаемого топлива почти не изменится, по разным сценариям она снизится на 0,5–1 процентного пункта.

Где есть резервы

Экономика Евразии тратит много энергии. На каждый доллар ВВП здесь уходит около 3,2 мегаджоуля, это на 30% больше среднего показателя других развивающихся экономик. Агентство объясняет это холодным климатом, энергоемкой промышленностью, стареющей инфраструктурой и неэффективным производством и потреблением энергии. Еще одна причина в субсидиях, из-за которых энергия остается дешевой и экономить ее нет стимула.

Большой резерв МЭА видит в сокращении выбросов метана при добыче газа. Сейчас их интенсивность в регионе на 40% выше, чем в среднем по развивающимся экономикам. Уже доступные технологии позволяют сократить выбросы метана почти на 70%, причем почти половина сокращения окупится сама, ведь уловленный газ можно продать.

Среди мер по сокращению выбросов, которые агентство учитывает в своих расчетах, есть и казахстанская. Это налоговые нормы 2017 года о сжигании газа на факелах.

В МЭА подчеркивают, что единого ответа о будущем энергетики нет, поэтому рассматривают сразу несколько сценариев развития.