В Казахстане ежегодно добывается более 300 млн тонн металлических руд, из которых около пятой части приходится на шахтный метод. Такие данные предоставило Министерство промышленности и строительства РК в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

По информации ведомства, за последние пять лет добыча металлических руд в стране составила в среднем порядка 330 млн тонн. Так, в 2020 году объем составил 315,4 млн тонн, в 2021 году — 317,7 млн тонн, в 2022 году — 316,2 млн тонн, в 2023 году — 332,2 млн тонн, а в 2024 году — уже 361,6 млн тонн.

"В стране порядка 20% полезных ископаемых добывается шахтным методом, и около 80% — открытым (карьерным) способом. Основными регионами добычи являются Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Улытау области", — сообщили в Министерстве.

Ведомство уточнило, что основными видами добываемых металлических руд являются медные, золотосодержащие и железные. В числе крупнейших предприятий по добыче руды названы ТОО "Казцинк", ТОО "Корпорация Казахмыс", KAZ Minerals, АО "АК "Алтыналмас", ТОО "Актюбинская медная компания", группа ERG и другие.

По прогнозам Министерства, в ближайшие три года объемы добычи руды сохранятся на текущем уровне.