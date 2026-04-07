По итогам 2025 года в стране добыли 115,9 млн тонн угля. Это на 7 процентов больше чем в 2024 году, сообщил на заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

«Уровень экспорта угля сохраняется. По итогам 2025 года добыча угля составила порядка 115,9 млн. тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом», - сказал министр.

Он отметил, что на коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн. тонн, а экспорт угля достиг 30 млн. тонн.

Основные направления экспорта угля: Российская Федерация, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и др.

В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн.

Напомним, выступая сегодня на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент Казахстана назвал уголь стратегическим активом нашей страны.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 миллиардов тонн. И при нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет.

– Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, Президент Трамп прав, когда он сказал: "Мне нравится уголь, мне не нравится ветер". Тут есть рациональное зерно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта и поручил Правительству решить данный вопрос до 20 марта.