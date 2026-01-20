Выступая сегодня на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент Казахстана назвал уголь стратегическим активом нашей страны, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 миллиардов тонн. И при нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет.

– Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, Президент Трамп прав, когда он сказал: "Мне нравится уголь, мне не нравится ветер". Тут есть рациональное зерно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта и поручил Правительству решить данный вопрос до 20 марта.

Напомним, сегодня в Кызылорде состоялось V заседание Национального курултая с участием Президента.

Выступая на курултае, Глава государства высказался о культуре использования флага, призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана, выступил за защиту брака и прав граждан.

Президент также сообщил, что к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана.

Глава государства раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.

Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".

Стало известно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов. Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.

Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане. Вместо АНК создадут Народный Совет Казахстана.