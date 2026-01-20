Токаев процитировал Трампа, говоря об угольной генерации Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая сегодня на V заседании Национального курултая в Кызылорде, Президент Казахстана назвал уголь стратегическим активом нашей страны, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Казахстан обладает колоссальными запасами угля – около 33 миллиардов тонн. И при нынешнем уровне потребления запасов угля хватит на 300 лет.
– Ежегодная добыча превышает 110 миллионов тонн, что вывело нашу страну на передовые позиции в мире. Уголь – наш стратегический актив, его надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтрализации вредного воздействия на окружающую среду. Между прочим, Президент Трамп прав, когда он сказал: "Мне нравится уголь, мне не нравится ветер". Тут есть рациональное зерно, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что развитию угольной генерации нужно придать статус Национального проекта и поручил Правительству решить данный вопрос до 20 марта.
Напомним, сегодня в Кызылорде состоялось V заседание Национального курултая с участием Президента.
Выступая на курултае, Глава государства высказался о культуре использования флага, призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана, выступил за защиту брака и прав граждан.
Президент также сообщил, что к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана.
Глава государства раскритиковал ситуацию на рынке топлива и заявил о возможных кадровых решениях.
Президент предложил назвать новый однопалатный парламент "Құрылтай".
Стало известно, что парламент Казахстана получит контроль над назначением судей и госорганов. Депутаты теперь будут избираться в однопалатный парламент по принципу пропорциональной системы.
Президент сообщил, что должность вице-президента появится в Казахстане. Вместо АНК создадут Народный Совет Казахстана.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана