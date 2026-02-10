Прокуратура выявила факты занижения налоговых обязательств у крупного предприятия, специализирующегося на добыче полезных ископаемых, передает BAQ.KZ.

Как установили прокуроры в ходе анализа деятельности крупных налогоплательщиков, компания необоснованно завышала выплаты по ценным бумагам и относила их на налоговые вычеты. При этом годовой доход предприятия оказался ниже стоимости выпущенных облигаций, что указывало на признаки уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога.

По представлению прокуратуры области была проведена налоговая проверка, которая подтвердила выявленные нарушения. По ее итогам в доход государства взыскано 1,1 млрд тенге.

В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение налогового законодательства и своевременное пополнение бюджета находятся на особом контроле надзорных органов.