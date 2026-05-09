Дочь Ким Чен Ына может рассматриваться как возможная преемница

В ноябре 2022 года северокорейские государственные СМИ впервые опубликовали фотографию лидера КНДР Ким Чен Ына вместе с его дочерью Ким Чжу Э, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

На снимке девочка шла рядом с отцом по полигону, где за их спинами находилась межконтинентальная баллистическая ракета.

На тот момент, по оценкам, ей было около девяти лет. Девочка была одета в чёрные брюки и белую куртку, а её волосы были собраны в хвост. Это стало её первым появлением в государственных медиа.

С тех пор Ким Чжу Э стала всё чаще появляться на официальных мероприятиях. Её образы заметно изменились – наряды стали более элегантными, а прически более сложными.

По данным южнокорейской разведки, Ким Чен Ын может рассматривать дочь как возможную преемницу и постепенно продвигает её в публичном пространстве, несмотря на её юный возраст.

Сейчас, по оценкам, Ким Чжу Э около 13 лет. Она регулярно появляется рядом с отцом на военных мероприятиях, включая испытания ракет и парады, а также сопровождает его в некоторых зарубежных поездках.

Некоторые аналитики считают, что её публичный образ – строгая одежда, эффектные стилистические решения и уверенная подача может формироваться как часть подготовки к будущей роли в руководстве страной.