Два беспилотника разбились в Латвии

Беспилотник рухнул на территорию нефтебазы в Резекне после вторжения дронов в воздушное пространство Латвии со стороны России, передает BAQ.kz со ссылкой на Euronews.

По данным латвийской армии, в ночь на четверг в небе над страной были зафиксированы несколько беспилотников. Два из них потерпели крушение. Один дрон упал на территории нефтехранилища, вызвав тревогу у местных служб.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Открытого возгорания удалось избежать, однако специалисты начали охлаждение одного из резервуаров, чтобы не допустить распространения огня.

Сообщается, что председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что беспилотник упал на территории филиала East-West Transit. По его словам, удар пришёлся по пустому нефтяному резервуару.

Инцидент произошёл на фоне повышенной тревоги в Европе из-за участившихся случаев появления беспилотников у границ стран НАТО.