В Лисаковск суд рассмотрел гражданское дело по иску женщины к своей дочери о взыскании алиментов на содержание.

Истец, являющаяся инвалидом II группы, обратилась в суд с требованием обязать дочь выплачивать ей ежемесячно 40 МРП. Она пояснила, что нуждается в материальной поддержке для оплаты лечения, продуктов и коммунальных услуг, так как получаемого пособия недостаточно.

Ответчица иск не признала. По ее словам, мать ранее уклонялась от выполнения родительских обязанностей и злоупотребляла алкоголем, из-за чего она воспитывалась у родственников.

Суд рассмотрел доводы сторон и руководствовался нормами статьи 145 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», согласно которой совершеннолетние трудоспособные дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей.

Учитывая состояние здоровья истца, подтвержденное медицинскими документами, а также ее материальное положение, суд признал необходимость оказания помощи. При этом были учтены доход и финансовые возможности ответчицы.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать с дочери алименты в размере 4 МРП ежемесячно.

Решение вступило в законную силу.