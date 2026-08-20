«Доченька, ты же сказала, что перезвонишь»: мать Улданы Мырзуан расплакалась в суде

Мать погибшего фельдшера Улданы Мырзуан Салима Омарова дала показания в суде по уголовному делу о гибели дочери, передает корреспондент BAQ.KZ.

Салима Омарова давала показания на казахском языке и рассказала о своем последнем разговоре с Улданой 8 ноября 2025 года.

«Я замужем. У меня было три дочери, включая Улдану. Мы из Жетысайского района Туркестанской области. Сейчас я живу в Астане», – рассказала Салима Омарова.

По ее словам, утром 8 ноября она разговаривала с Улданой по видеосвязи. В тот день сама женщина собиралась ехать в Шымкент.

«В тот день мне нужно было ехать в Шымкент. Я предложила отключить видео и просто поговорить. Она сказала, что сейчас выезжает на вызов. Я всегда просила дочь сообщать мне о каждом вызове. Она рассказывала, куда приехала, и поддерживала связь. В тот день она не сказала точно, куда направляется. Пока ехала на вызов, попросила меня поговорить с ней подольше», – рассказала она.

Салима Омарова в тот момент собиралась в магазин за продуктами. Поскольку в селе магазин находился далеко, дорога занимала около 20–30 минут.

«Я торопилась в магазин за продуктами. Чтобы добраться туда, требовалось около 30 минут. Дочь сказала, что уже приехала на место вызова и позвонит мне, когда закончит», – рассказала мать погибшей.

Однако, когда женщина находилась в магазине, ей позвонила сватья – мать Адилета Зейнела.

По словам Салимы Омаровой, по ее голосу она сразу почувствовала, что что-то произошло.

«Когда позвонила сватья, у нее был какой-то другой голос. Было слышно, что она переживает. Она сказала мне, что на Улдану обрушилась стена магазина. Я растерялась, потому что совсем недавно разговаривала с дочерью», – сказала она.

После этого Салиме Омаровой позвонила старшая дочь и попросила как можно скорее приехать в больницу.

«После сватьи мне позвонила старшая дочь и сказала, чтобы я скорее приехала в больницу. Я растерялась и так и осталась сидеть в магазине. Люди рядом принесли мне воды и помогли прийти в себя», – рассказала Салима Омарова.

После этого она сразу отправилась домой и начала искать возможность добраться до Астаны.

«Я сразу приехала домой и выехала на такси. Купила билет на самолет, и примерно к восьми часам вечера мы уже приехали в больницу», – сказала она.

В больнице ее встретили дети, Адилет и его мать.

Однако, по словам Салимы Омаровой, в тот момент никто не объяснил ей, в каком именно состоянии находилась дочь.

«На мои вопросы никто не мог ответить. После операции меня сразу к ней не пустили. Мы ждали возле реанимационного отделения. Никто прямо не говорил мне, в каком состоянии находится моя дочь», – рассказала она.

Позже, во время смены врачей, Салиме Омаровой разрешили зайти к дочери.

«Один из врачей спросил о состоянии моей дочери и разрешил мне зайти к ней. Когда я вошла, то не сразу смогла ее найти. Там лежали несколько человек, и я не могла понять, кто из них моя дочь. Потом я ее узнала», – сказала она.

Мать Улданы с трудом вспоминала момент, когда подошла к дочери.

«Мне и в страшном сне не могло присниться, что я увижу свою дочь в таком состоянии. Я хотела сказать: “Доченька, ты же сказала, что перезвонишь”. Но понимала, что она меня не слышит. Когда я вышла оттуда, у меня все внутри горело», – сказала Салима Омарова и расплакалась в суде.

Учитывая состояние потерпевшей, суд объявил перерыв в заседании.

Судья также отметил, что заседание подошло к обеденному времени, и с учетом состояния Салимы Омаровой объявил перерыв до 15:00.

Ранее в суде показания дал супруг Улданы Мырзуан Адилет Зейнел. Он рассказал, что утром в день трагедии общался с ней по телефону, а позднее по внутренней линии больницы узнал, что Улдану доставили в приемное отделение.

Кроме того, Зейнел рассказал о материальной помощи в размере 20 млн теңге, предоставленной семье после трагедии. По его словам, часть средств направили на погашение автокредита и банковских обязательств погибшей, 4,5 млн теңге передали матери Улданы, а оставшиеся деньги пошли на похороны и другие расходы.

Адилет Зейнел также сообщил в суде, что в настоящее время не имеет претензий к подсудимой и оставляет окончательное решение за судом.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.