Главная транспортная прокуратура остановила незаконное начисление многомиллиардных штрафов в отношении АО "Востокмашзавод". Компания обратилась в надзорный орган после того, как "КТЖ – грузовые перевозки" предъявило ей необоснованные претензии за простой вагонов, общая сумма которых составила 4 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

Как пояснили в прокуратуре, согласно статье 49 Закона РК "О железнодорожном транспорте", ответственность за простой несут грузоотправители, грузополучатели, владельцы путей и вагонов. Однако завод не был ни одним из этих субъектов и не имел обязательств по оплате соответствующих сборов.

Несмотря на это, компания на протяжении нескольких лет - с 2022 года сталкивалась с незаконными претензиями со стороны КТЖ. Это привело к искажению данных о задолженности и ущемлению прав инвестора.

По итогам проверки и представления, внесённого Главной транспортной прокуратурой, КТЖ отменила необоснованные начисления. Также прекращена сама практика подобного неправомерного взыскания.

Этот случай, как подчёркивают в надзорном органе, стал ярким примером равенства всех перед законом и важной роли прокуратуры в защите прав предпринимателей и инвесторов в Казахстане.