Под обещаниями "стабильного дохода" и международного статуса скрывалась очередная финансовая пирамида, передает BAQ.KZ со ссылкой на АФМ. В Западно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу раскрыли схему, работавшую под вывеской Imrat Group.

Организаторы представляли свою структуру как "международную инвестиционную компанию", якобы зарегистрированную в Канаде, Гонконге и Великобритании. Через социальные сети и рекламные кампании они активно привлекали граждан, обещая доход от 0,5% до 1,5% в день — при этом все вложения принимались исключительно в криптовалюте USDT, от $20 до $10 000.

Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке и перевести деньги на криптокошелек. Но вместо реальных инвестиций деньги просто перераспределялись между участниками по классической схеме пирамиды — старым участникам платили за счёт новых.

Чтобы создать иллюзию легальности, организаторы арендовали офисы, проводили конференции, публиковали видеоролики с громкими обещаниями в Telegram-канале и позиционировали проект как "инновационную платформу будущего".

К счастью, благодаря быстрой реакции сотрудников АФМ, деятельность пирамиды удалось пресечь на раннем этапе. По данным ведомства, в проект было вовлечено 30 человек, которые вложили в схему более 89 миллионов тенге.

Уголовное дело уже направлено в суд, а имена и детали расследования не разглашаются — в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

В Агентстве напоминают: борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане продолжается. Только с начала 2025 года завершено 90 досудебных расследований в отношении 31 пирамиды, возмещено ущерба на сумму 7 миллиардов тенге, заблокировано более 14 тысяч интернет-ресурсов, а также закрыто свыше 100 противоправных чатов в мессенджерах, охватывавших более полумиллиона человек.