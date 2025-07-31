Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве рассказал о своих приоритетах на посту, а также о перспективах развития железнодорожного, автодорожного и воздушного транзита, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в приоритете — повышение качества транспортных услуг внутри страны и развитие транзитного потенциала.

"Сейчас есть две ключевые задачи. Первая — улучшить качество услуг для населения и бизнеса внутри Казахстана. Вторая — безусловно, нарастить транзитный потенциал. Сейчас в развитие вкладываются значительные средства — и это оправданно", — отметил Сауранбаев.

Министр привёл расчёты по железнодорожной отрасли, согласно которым строительство и модернизация магистралей принесут значительную экономическую отдачу.

"Например, участок Достык–Мойынты, когда будет достроен, позволит КТЖ полностью погасить кредит в течение 20 лет, а экономика получит совокупный эффект в 4 триллиона тенге. Кроме того, по осторожным оценкам, к 2035 году КТЖ сможет зарабатывать 4,4 триллиона тенге при объёме перевозок в 100 миллионов тонн. Мы считаем, что таких результатов можно достичь даже раньше", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что компания, которая ранее не выплачивала дивиденды, в будущем сможет приносить доход, превышающий показатели всей группы фонда "Самрук-Қазына".

"Это весьма значительный объём. Компания начнёт выплачивать дивиденды — и больше, чем весь фонд "Самрук-Қазына"", — добавил он.

В сфере автодорожного транспорта, по его словам, к 2030 году ожидается прибыль на уровне 400 миллиардов тенге, а в авиационном транзите — около 160–180 миллиардов тенге ежегодно.