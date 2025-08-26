По состоянию на 1 августа 2025 года доходность пенсионных активов, управляемых Национальным банком РК и формируемых за счет обязательных, профессиональных и добровольных взносов, за последние 12 месяцев составила 14,74% при инфляции 11,8%, передаёт BAQ.KZ.

Доходность пенсионных активов за счет обязательных взносов работодателя (ОПВР) за этот период составила 12,52%. Эксперты отмечают, что краткосрочные показатели не всегда отражают реальную эффективность управления, поэтому объективная оценка возможна при анализе результатов за год и более.

С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году накопленная инвестиционная доходность с нарастающим итогом достигла 1030,53%, тогда как инфляция за этот период составила 899,22%.

С 2014 года, после объединения пенсионных активов в ЕНПФ, чистый инвестиционный доход составил 13,81 трлн тенге, что составляет 41,9% от общего объёма накоплений граждан.

В Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом инфляции: в случае снижения доходности государство компенсирует разницу при наступлении права на выплаты.

Каждый вкладчик может отслеживать свой инвестиционный доход через личный кабинет на сайте ЕНПФ или в мобильном приложении.