Доходы бюджета Казахстана превысили план на 66 млрд тенге

По итогам января–мая 2026 года доходы государственного бюджета Казахстана исполнены с превышением плана. В бюджет поступило свыше 11,4 трлн тенге, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост поступлений отражает сохраняющуюся экономическую активность, увеличение налоговой базы и эффективность проводимых фискальных реформ.

Республиканский бюджет перевыполнил план

Доходы республиканского бюджета исполнены на 100,9%.

При плане в 7,34 трлн тенге фактические поступления составили 7,41 трлн тенге, превысив прогноз на 66,7 млрд тенге. По сравнению с январем–маем прошлого года рост достиг 25,1%, или 1,48 трлн тенге.

Основную часть доходов обеспечили налоговые поступления, на которые приходится 97,7% всех доходов республиканского бюджета без учета трансфертов. По этому показателю план также перевыполнен и составил 100,5%.

За счет чего выросли поступления

Наиболее заметный рост обеспечили поступления по налогу на добавленную стоимость, корпоративному подоходному налогу, налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной таможенной пошлине на сырую нефть.

В Министерстве финансов отмечают, что положительная динамика связана сразу с несколькими факторами. Среди них – благоприятная ситуация на мировых сырьевых рынках, рост экономики, повышение деловой активности и реализация налоговой реформы.

Доходы регионов также увеличились

По оперативным данным, доходы местных бюджетов за пять месяцев составили 4,05 трлн тенге.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления выросли на 95,1 млрд тенге, или на 2,4%.

Бюджет сохраняет статус бюджета развития

Несмотря на рост текущих расходов, государственный бюджет продолжает выполнять функцию бюджета развития.

Значительная часть средств направляется на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые должны обеспечить долгосрочный экономический рост и повышение качества жизни населения.

В числе приоритетов – строительство и реконструкция автомобильных дорог, модернизация инженерной и коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистических коридоров, а также реализация проектов в сферах энергетики, водоснабжения и цифровизации.

Инвестиции в инфраструктуру и новые рабочие места

Ожидается, что реализация инфраструктурных проектов позволит повысить связанность регионов, улучшить доступ граждан к качественным услугам, создать новые рабочие места и привлечь дополнительные частные инвестиции.

В Министерстве финансов подчеркивают, что результаты первых пяти месяцев года подтверждают устойчивость доходной базы бюджета и способность экономики обеспечивать стабильный рост бюджетных поступлений даже в условиях сохраняющихся внешних вызовов.