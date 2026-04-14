Доходы казахстанцев хотят повысить: что известно
Обновленную программу повышения доходов населения планируют представить уже в мае этого года.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о мерах по повышению благосостояния граждан, которые готовятся в Казахстане, передает BAQ.kz.
По словам Ержана Биржанова, в настоящее время Правительство актуализирует программу повышения доходов населения.
«В мае мы ее представим. Сейчас документ проходит этап согласования с государственными органами. В программе предусмотрены различные меры поддержки, в том числе вопросы повышения заработной платы. В частности, планируется повышение зарплат учителям и врачам. Конечно, все зависит от возможностей бюджета», - сообщил он.
Он также отметил, что параллельно ведется работа по формированию бюджета на 2027 год.
По словам вице-министра, реализация всех инициатив будет напрямую зависеть от доходной части бюджета.
Напомним, ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин заявлял, что в Казахстане планируется поэтапное повышение минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге.
Самое читаемое
- В Казахстане ужесточили правила проведения школьных выпускных
- В Атырау отстранили руководство полиции из-за грубых нарушений дисциплины
- В Казахстане есть безработные получавшие пособия 1 млн в месяц – в Минтруда раскрыли статистику
- Незаконные объекты сносят в центре Шымкента по решению суда
- Трагедия в ЖК «Коркем»: депутаты Мажилиса предложили жесткие меры