"Доходы копились на счетах" — депутат заявила о неэффективности Фонда проблемных кредитов

Депутат Мажилиса Татьяна Савельева выступила с депутатским запросом, предложив провести трансформацию или ликвидацию АО "Фонд проблемных кредитов" (ФПК), передает BAQ.KZ.

Как отметила Савельева, депутаты провели анализ деятельности фонда на основе результатов государственного аудита и данных заинтересованных госорганов.

По ее словам, несмотря на вклад ФПК в поддержку устойчивости банковского сектора в посткризисный период, текущая модель работы структуры требует "коренного пересмотра". Депутат напомнила, что фонд был создан в 2012 году как временный антикризисный инструмент, однако продолжает функционировать без четких сроков завершения деятельности.

"Согласно международной практике, подобные структуры носят временный характер и имеют ясный план поэтапного выхода государства из капитала. Текущий статус ФПК как бессрочного квазигосударственного оператора искажает рыночные механизмы и препятствует развитию частного рынка стрессовых активов", - заявила Савельева.

Она также сослалась на данные Высшей аудиторской палаты, согласно которым эффективность управления активами фонда остается низкой.

По информации депутата, несмотря на перечисление 126 млрд тенге в Национальный фонд и 32,7 млрд тенге дивидендов, значительная часть доходов длительное время аккумулировалась на счетах ФПК, а не направлялась в бюджет.

Кроме того, Савельева указала на отсутствие измеримых KPI как для самого фонда, так и для Министерства финансов. По ее словам, контроль за исполнением договоров носит формальный характер, а внутренняя нормативная база устарела. Депутат подчеркнула, что сложившаяся ситуация противоречит поручениям Президента Касым-Жомарт Токаев об эффективном использовании государственных ресурсов и прозрачности управления госактивами.

В связи с этим Савельева предложила Правительству: