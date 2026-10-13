Доходы, квартиры и кредиты: как в Казахстане будут оценивать благосостояние семей

В Казахстане уровень благосостояния семей определяют не только по доходам, но и по наличию недвижимости, автомобилей, кредитов и других активов. Для этого используется Цифровая карта семьи, которая учитывает 59 показателей и ежемесячно обновляет сведения о гражданах, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Сегодня в Цифровой карте семьи собраны данные о 20,6 млн казахстанцев, объединенных в 6,2 млн семей. Система работает с 1 января 2023 года и помогает государству определять, какие семьи нуждаются в социальной поддержке.

На какие категории разделяют казахстанские семьи

Каждой семье присваивается одна из пяти категорий социального благополучия. Методика оценки разработана совместно с Программой развития ООН с учетом международных подходов.

Всего предусмотрено пять уровней:

А – высокий уровень благополучия;

В – состоятельный уровень благополучия;

С – удовлетворительный уровень благополучия;

D – экономически уязвимый уровень благополучия;

Е – экономически и социально уязвимый уровень благополучия.

При этом высокий доход еще не означает, что семья автоматически попадет в категорию А. Система анализирует сразу 59 показателей по восьми основным направлениям.

Учитываются финансовое положение, жилищные условия, наличие недвижимости, автомобилей, земельных участков и собственного бизнеса. Также принимаются во внимание занятость членов семьи, кредиты и просроченная задолженность.

Иными словами, государство оценивает не отдельную зарплату или квартиру, а общее материальное положение семьи.

Какие семьи считаются обеспеченными

В качестве примера приводятся критерии категории А – высокого уровня благополучия.

Один из показателей – доход от семи прожиточных минимумов на каждого члена семьи, что в представленных данных составляет около 350 тысяч теңге на человека.

Также при оценке учитывается наличие нескольких объектов недвижимости, если на каждого члена семьи приходится от 120 условных квадратных метров жилья.

Среди других показателей – коммерческая недвижимость, собственный бизнес и дорогостоящие автомобили.

Однако наличие одного из этих признаков само по себе не означает автоматического присвоения категории А. Решение принимается на основании совокупности данных.

Что делать, если семье присвоили неправильную категорию

Важная особенность Цифровой карты семьи заключается в том, что сведения обновляются ежемесячно.

Например, если человек потерял работу, продал квартиру, приобрел автомобиль или в семье изменилось количество членов, система должна учесть эти изменения при очередной оценке.

Но иногда в государственных базах могут оставаться устаревшие сведения.

Так, за семьей может числиться дом, который подлежит сносу, или автомобиль, который фактически не используется. На итоговую оценку также может влиять зарегистрированное ИП, даже если предпринимательская деятельность давно не ведется.

В таких случаях гражданам рекомендуют проверить сведения о себе и членах семьи.

Если проблема связана с недвижимостью, необходимо обратиться в уполномоченный орган в сфере жилищных отношений. Если с автомобилем – в орган, отвечающий за регистрацию транспорта. Для уточнения статуса ИП следует обратиться в органы государственных доходов.

После исправления информации в соответствующих государственных системах обновленные данные автоматически поступят в Цифровую карту семьи. При следующем ежемесячном пересчете категория благополучия будет определена с учетом этих изменений.

Как оценка благосостояния повлияет на господдержку

Данные Цифровой карты семьи используются для определения социально-экономического положения граждан и проактивного предоставления мер государственной поддержки.

Это означает, что государство может выявлять семьи, которым необходима помощь, на основании уже имеющейся информации, а также информировать их о доступных мерах поддержки.

При этом присвоенная категория благополучия позволяет точнее оценивать нуждаемость при предоставлении отдельных видов государственной помощи.

Цифровая карта семьи становится инструментом адресной социальной поддержки. Ее задача – учитывать реальные изменения в жизни казахстанцев, чтобы государственная помощь предоставлялась тем, кто в ней действительно нуждается.