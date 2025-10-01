Финансовая самостоятельность регионов в ближайшие три года должна существенно вырасти, передаёт BAQ.KZ.

Такой прогноз озвучил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, выступая на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената. По его словам, проект закона о трансфертах между республиканским и местными бюджетами на 2026–2028 годы учитывает новые нормы Бюджетного кодекса и направлен на то, чтобы снизить зависимость регионов от центра.

"Увеличение доходов обеспечивают такие нормы как увеличение ставок акцизов, введение прогрессивной ставки индивидуального подоходного налога 15% для доходов, превышающих определенный уровень, передача из республиканского бюджета в местные бюджеты отдельных налогов, сборов и пошлин, введение дополнительной категории доходов с целевой направленностью “Специальные поступления”. Кроме того, все штрафы, ранее поступавшие в республиканский бюджет также переданы на местный уровень", — сообщил Амрин.

Он подчеркнул, что предусмотрены и меры, снижающие налоговую нагрузку на граждан.

"Это — увеличение размера стандартных вычетов с 14 МРП до 30 МРП, снижение ставки транспортного налога путем применения поправочного коэффициента, исключение отдельных видов плат и государственных пошлин", — отметил вице-министр.

По прогнозам, доходы регионов возрастут с 10,7 трлн тенге в 2026 году до 13,3 трлн тенге в 2028 году.