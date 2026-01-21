На заседании Правительства заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил о мерах по реализации поручений Президента, озвученных накануне на пятом заседании Национального курултая, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Правительство продолжит работу по обеспечению устойчивого и качественного экономического роста, направленного на повышение благосостояния граждан.

"В целях реализации поручений Главы государства будет продолжена Программа совместных с Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы", — сообщил Серик Жумангарин.

Одним из ключевых приоритетов он назвал рост доходов населения. В 2026 году, по его словам, реальные доходы граждан должны увеличиться более чем на 2-3%, в том числе за счёт снижения инфляции и устойчивого экономического роста.

Министр отметил, что рост экономики планируется обеспечить на уровне не менее 5%, а объём инвестиций в основной капитал - довести до 18% от ВВП. Основной акцент будет сделан на развитие несырьевых отраслей, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию.

"Будет проводиться проактивная инвестиционная политика и расширены меры поддержки предпринимательства. В рамках проактивной политики экономического роста создаётся государственный механизм по организации новых производственных мощностей. Для усиления поддержки реального сектора возрастёт роль холдинга "Байтерек". В этом году предусмотрена капитализация холдинга до 1 трлн тенге. С учётом фондирования объём поддержки реального сектора экономики составит порядка 8 трлн тенге", — подчеркнул он.

Основной упор, как отмечает вице-премьер, будет сделан на развитие кластеров глубокой переработки, ориентированных на экспорт и импортозамещение.