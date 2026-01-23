Вашингтон подает сигналы о смене внешнеполитического курса: администрация Дональда Трампа делает ставку на стратегическое доминирование и политику воспрещения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

По оценке автора статьи Джоанны Розпедовски, США отказываются от затяжных военных интервенций в пользу быстрых и точечных операций, параллельно ограничивая доступ России и Китая к ключевым регионам, ресурсам, технологиям и механизмам глобального управления. Уже в январе Вашингтон начал активнее восстанавливать влияние в Латинской Америке и обозначать новые зоны геополитического противостояния.

Цель новой доктрины — обеспечить стратегическое преимущество США без чрезмерных военных затрат и подорвать сложившуюся после Второй мировой войны международную архитектуру за счет формирования так называемых "сфер воспрещения", которые должны сузить пространство для маневра соперников и повысить их издержки.

При этом, отмечает Розпедовски, такой подход несет риски для самой международной системы: давление на союзников, обход действующих норм и ослабление многосторонних механизмов могут подорвать доверие к США и усилить глобальный нормативный кризис.