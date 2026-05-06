Долг КТЖ превысил триллионы: вырастут ли тарифы?

Долг компании АО "НК "Қазақстан темір жолы" достиг 4,7 трлн тенге. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Казахстан в ответ на официальный запрос редакции BAQ.kz.

По данным ведомства, на 1 апреля 2026 года фактический основной долг компании составляет 4,7 трлн тенге. Из них внешний долг - 1,8 трлн тенге, внутренний - 2,9 трлн тенге.

Рост задолженности в министерстве связывают с реализацией масштабных проектов по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

В частности, привлеченные средства направлены на строительство новых железнодорожных линий, модернизацию существующей инфраструктуры, обновление парка локомотивов и вагонов.

По информации ведомства, эти проекты позволили укрепить транзитный потенциал Казахстана.

Кроме того, доходы от транзитных перевозок формируются в швейцарских франках. Это способствует росту валютной выручки и служит дополнительным источником для погашения долговых обязательств, говорится в официальном ответе.

Какова структура долга?

В Министерстве транспорта отметили, что основную часть обязательств составляют долгосрочные целевые займы, привлеченные преимущественно для реализации инфраструктурных проектов.

Также сообщается, что министерство и компания принимают меры по укреплению финансовой устойчивости.

В том числе рассматривается поэтапное изменение тарифной политики.

"К 2026 году тарифная политика будет совершенствоваться для достижения уровня самоокупаемости перевозок", - сообщили в ведомстве.

Тарифы могут измениться

По данным министерства, в рамках проектов развития транзитного железнодорожного коридора в 2026 году планируется корректировка тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети.

Это связано с необходимостью расширения пропускной способности железных дорог и возврата инвестиций в инфраструктуру. В свою очередь, это может повлиять на цены на грузовые перевозки и логистику.

Реструктуризация не планируется

В министерстве подчеркнули, что на данный момент финансовая реструктуризация компании не рассматривается.

"Компания в полном объеме и своевременно исполняет все обязательства перед кредиторами", - говорится в ответе.

Также отмечается, что государственная поддержка в основном осуществляется через субсидирование социально значимых пассажирских перевозок.

Сохранены международные рейтинги

В ведомстве сообщили, что финансовая устойчивость компании подтверждается оценками международных рейтинговых агентств:

Moody’s - Baa2;

Fitch Ratings - BBB-;

S&P Global Ratings - BB.

По данным министерства, готовность международных банков и институтов развития финансировать компанию, а также высокий спрос на еврооблигации свидетельствуют о сохранении доверия инвесторов.

КТЖ готовится к IPO

Согласно постановлению Правительства Казахстана от 24 октября 2025 года, IPO компании Қазақстан темір жолы запланировано на 2026 год.

В настоящее время компания совместно с внешними консультантами ведет подготовительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане могут существенно вырасти цены на железнодорожные билеты.