По данным The World FactBook от ЦРУ США, в 2024 году возрастная структура населения мира показала разительный контраст между странами, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

Самым молодым государством планеты стал Нигер, где медианный возраст составил всего 15,2 года, а самым "возрастным" — Монако с показателем 56,9 года. В среднем же половина жителей Земли оказалась моложе 30,9 года. В исследовании участвовали 229 стран и территорий, и каждая из них отразила собственный этап демографического развития.

Африка по-прежнему остаётся самым молодым регионом мира: в 21 стране медианный возраст населения не достигает 20 лет. Уганда, Ангола, Мали и Чад демонстрируют одни из самых низких значений — около 16 лет. Эти цифры объясняются высокой рождаемостью и улучшением детской выживаемости. Однако столь юное население несёт не только потенциал, но и вызовы: континенту предстоит создать миллионы рабочих мест и развить систему образования, чтобы реализовать "демографический бонус".

На другом полюсе — Европа и Восточная Азия. Здесь население стремительно стареет: в Монако медианный возраст почти 57 лет, в Японии — 49,9 года, в Италии и Германии — около 47 лет. Старение становится экономическим и социальным вызовом, сокращая трудоспособное население и усиливая нагрузку на пенсионные системы и здравоохранение.

Казахстан, по данным FactBook, с медианным возрастом 31,9 года занимает 109-е место в мире. Это делает страну "взрослее" соседей по Центральной Азии, но всё ещё моложе большинства европейских государств. В Туркменистане медианный возраст чуть ниже — 31,2 года, в Узбекистане — 28,9 года, в Кыргызстане — 28,3 года, а в Таджикистане — всего 22,8 года. Такая динамика говорит о постепенном старении казахстанского населения: снижается рождаемость, но растёт продолжительность жизни.

Последний показатель также демонстрирует интересную картину. Среднемировая ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году составила 73,4 года. Лидеры рейтинга — Монако (89,8 года), Сингапур (86,7 года), Макао (85,3 года) и Япония (85,2 года). На противоположном конце — Афганистан, где средний возраст жизни составляет лишь 54,4 года. В странах Африки южнее Сахары этот показатель редко превышает 60 лет, отражая влияние бедности и слабой медицины.

Казахстан с результатом 73,3 года оказался близок к мировому среднему уровню и занял 151-е место. Для сравнения, в России этот показатель — 72,3 года. Среди соседей лидирует Узбекистан с 76,2 года, тогда как Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан отстают. По данным Бюро национальной статистики, внутри страны наблюдается значительная гендерная разница: женщины живут в среднем на 8–9 лет дольше мужчин. В 2024 году продолжительность жизни мужчин составила 69 лет, а женщин — 77,9 года.

Если опираться на национальную статистику, данные выглядят чуть оптимистичнее: ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане — 75,4 года, из них 71,3 года у мужчин и 79,4 года у женщин. Самыми "долгоживущими" регионами стали Алматы, Астана и Шымкент, где средний возраст жизни приближается к 78 годам. Самые низкие показатели наблюдаются в Улытауской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.