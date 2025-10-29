Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области вынес решение по делу о взыскании задолженности за аренду помещения на базе станции "Медеу" горного курорта "Шымбулак", передает BAQ.KZ.

Иск ТОО "С." к ИП "Д." касался задолженности и неустойки по договору аренды, заключенному в августе 2022 года на один год на общую сумму свыше 4,7 миллиона тенге.

После окончания срока договора новый договор заключен не был, однако ответчик продолжал пользоваться помещением. С мая по сентябрь 2024 года арендная плата не вносилась, что привело к образованию задолженности в размере 1,9 миллиона тенге. Согласно расчетам истца, сумма неустойки превышала 1,7 миллиона тенге. Ответчик признал сам долг, однако оспаривал размер неустойки, указывая, что его увеличение произошло по вине истца, который поменял замки на всех дверях объекта.

Суд, изучив материалы дела и обстоятельства, признал требования истца частично обоснованными и уменьшил размер неустойки до 500 тысяч тенге. В итоге с ответчика взыскана задолженность по арендной плате в размере 1,9 миллиона тенге, неустойка в размере 500 тысяч тенге и государственная пошлина. Решение суда еще не вступило в законную силу.