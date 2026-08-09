Долгое одиночество сильнее бьет по психике после 25 лет — исследование

Длительное одиночество может сильнее влиять на самочувствие, чем принято считать. К такому выводу пришли исследователи Цюрихского университета, которые изучили данные более 17 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет из Германии и Великобритании. Исследование показало: спустя два года после расставания удовлетворенность жизнью заметно снижается, а симптомы депрессии становятся выраженнее.

Особенно это заметно среди людей старше 25 лет. При этом многое зависит от того, как человек воспринимает свое одиночество. Сильнее переживают те, кто не хотел оставаться один, продолжает надеяться на отношения, но не может их найти. Специалисты отмечают, что близкие отношения удовлетворяют важные потребности человека — в близости, доверии и безопасности. Однако это не означает, что жизнь без постоянного партнера обязательно негативно влияет на человека.

Некоторые люди осознанно выбирают одиночество и чувствуют себя комфортно. Дополнительным фактором может стать отсутствие близких друзей и регулярного общения с семьей. Давление со стороны окружающих тоже способно ухудшать ситуацию. Советы «поскорее найти кого-нибудь» или создать семью могут только усиливать ощущение, что человек живет «неправильно».

Ученые также обращают внимание на образ отношений в рекламе, кино и социальных сетях, где романтический союз часто представляют как обязательную жизненную цель.