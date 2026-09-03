Долгострои и сорванные ремонты: в Костанайской области в очередной раз не успели открыть школы

В этом году за парты в Костанайской области сели больше 110 тысяч учеников, из них у более 10 тысяч в этом году прозвенел первый звонок. Но не во всех школах к 1 сентября завершили ремонт, а строительство двух из них превратилось в настоящий долгострой: работы там идут с 2021 года, и точных сроков сдачи никто не называет. В одной из районных школ ремонт закончить не успели, поэтому детей временно перевели в здание лесхоза.

Строят шестой год

Школу в новом микрорайоне Береке начали строить с нуля в 2021 году, а открыть планировали уже в 2022-м. Родители надеялись, что в этом году здание наконец сдадут к 1 сентября, но открытие снова не состоялось. Школа рассчитана на 980 мест и задумывалась как одно из самых современных зданий района. Подрядчик, ТОО «Лидер-НК», успел построить часть объекта, но не уложился в срок ни в 2022-м, ни в 2024 году. В итоге договор с компанией расторгли, а саму компанию признали недобросовестной.

Затем заключили договор с новым подрядчиком - ТОО «СМТ и Компания» - на 1 млрд тенге, которые требовались на завершение строительства. Но и эта компания не уложилась в сроки: выяснилось, что смета не покрывает фактический объем работ почти на полмиллиарда тенге.

«Заказчик работ - управление строительства - согласилось, что требуется больше средств. Нам сказали подать иск о взыскании недостающей суммы, тогда нам смогут ее оплатить. Так мы и сделали», - прокомментировал ситуацию заместитель директора ТОО «СМТ и Компания» Мади Сапиев.

В суде заказчик - управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области - подтвердил, что по факту сумма выполненных работ на 471 млн тенге больше, чем предусматривал проект. Костанайский экономический суд признал эти доводы обоснованными, но во взыскании недостающей суммы с госоргана отказал: возврат денег потребовал бы дополнительных процедур, а строительство школы затянулось бы еще сильнее.

Пока идет по оптимистичному сценарию

Суд указал на ряд нарушений со стороны заказчика. В частности, управление строительства знало, что для завершения школы нужны дополнительные работы и средства, но не внесло соответствующие изменения в договор, как того требует закон. План работ не согласовали с новым подрядчиком, а сам договор с ним заключили без утверждения перечня уже выполненных работ. Все это привело к затягиванию сроков сдачи и риску неэффективного использования бюджетных денег.

Несмотря на замечания и предписание суда, темпы строительства так и не выросли, и к 1 сентября этого года школа снова не открылась.

«Я не могу ответить вам на вопросы о завершении строительства школы в Береке», - коротко сообщила руководитель ТОО «СМТ и Компания» Динара Сарсембаева.

В управлении строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области признают: школа в микрорайоне Береке - один из самых проблемных объектов.

«Сейчас там идут завершающие работы, заканчивается благоустройство, завозится мебель. Надеюсь, что все работы закончим к концу сентября. Это по самому оптимистичному сценарию», - прокомментировал ситуацию и.о. руководителя отдела технического надзора управления строительства Жандос Шамбилов.

По его словам, достраивает объект тот же подрядчик - ТОО «СМТ и Компания», который по-прежнему требует доплатить 471 млн тенге. Новые судебные разбирательства начнутся уже после сдачи школы в эксплуатацию.

Нужна новая ПСД на усиление конструкции

Второй самой проблемной школой региона в управлении строительства назвали школу в микрорайоне Кунай, которую тоже строят с 2021 года. Здесь сроки тоже сорвал недобросовестный подрядчик - ТОО «Гренада»: школа была почти готова к сдаче, когда в декабре 2024 года на спортивном зале обрушилась часть кровли. После проверки выяснилось, что подрядчик применил не те материалы, которые предусматривал проект. Руководитель ТОО свою вину отрицал и связывал обрушение с тем, что здание к тому моменту не отапливалось: коммуникации в спортзале не были завершены, и, по его версии, именно это спровоцировало обвал.

Фото Аскар Кенжетаев

Несмотря на это, подрядчика признали недобросовестным и расторгли с ним договор. Суд также постановил взыскать с ТОО «Гренада» 267 млн тенге за некачественно выполненные работы. Исполнительный лист направили в управление юстиции области, но пока не исполнили.

Сейчас договор на завершение строительства школы в Кунае заключен с новым подрядчиком - ТОО «КазЭлитСтрой 2050». Сумма контракта - почти 250 млн тенге, которые нужны на исправление недоделок первого подрядчика. Новая компания обещала завершить работы к 1 сентября этого года, но не успела из-за новых обстоятельств.

«Завершить работы по строительству школы в Кунае в этом году не удастся. Несмотря на все усилия нового подрядчика, есть серьезные вопросы к самой конструкции школы, особенно в части спортзала, где произошло обрушение», - сообщил Жандос Шамбилов.

По его словам, о демонтаже школы речи не идет, но конструкцию необходимо усилить, а для этого нужна новая проектно-сметная документация, которой пока нет. Даже если ее разработают до конца года, укрепительным работам помешают холода - зимой их не проводят. Поэтому назвать конкретные сроки завершения строительства пока не может никто.

Текущий вместо капитального

Вопросы вызывают еще как минимум две школы в областном центре. Первая - школа №23 имени Козыбаева, которую периодически пытаются капитально отремонтировать чуть ли не с момента основания в 1991 году. Раньше школа считалась одной из лучших в городе - с большим бассейном. Сейчас в ней учится около 1500 детей, а запланированный капремонт не могут провести с 2022 года. Четыре года назад под капитальное обновление здания разработали проектно-сметную документацию стоимостью около 15 млн тенге.

«Срок действия ПСД истек в 2025 году. Тогда на капитальный ремонт требовалось около 1,5 млрд тенге, но сейчас наверное уже гораздо больше с учетом удорожания материалов», - отметили в отделе образования Костаная.

Документацию просрочили, хотя отдел образования регулярно подавал бюджетную заявку на ремонт.

Фото Аскар Кенжетаев

Позже выяснилось, что проект ремонта разделили на две части: сначала планируют отремонтировать само здание, потом - бассейн. Причина - слишком большая сумма, которая нужна зданию, простоявшему без ремонта больше 35 лет.

Пока в школе провели только текущий ремонт: заменили водопровод и канализацию на сумму свыше 70 млн тенге, но акт выполненных работ до сих пор не подписан - хотя в отделе образования утверждают, что все работы завершены. Обновления требует и актовый зал: его планируют отремонтировать почти за 8 млн тенге.

Вторая школа с просроченной ПСД - школа №25. Здание открыли в 1989 году, и капитально его тоже никогда не ремонтировали. Директор школы Ажаргуль Оспанова не раз говорила, что учреждению нужна капитальная реконструкция - многие конструкции устарели. Но пока школа дождалась только текущего ремонта.

«Я не могу вам прокомментировать ситуацию, обращайтесь в отдел образования», - сообщила директор школы №25. И.о. руководителя отдела образования Костаная Биби Карыбаева за три дня так и не вышла на связь.

Сели за парты в здании лесхоза

Капитально отремонтировать к 1 сентября не успели еще одну школу - в селе Кенерал Федоровского района. Село находится в 90 км от районного центра, а сама школа не видела ремонта больше 55 лет.

«Дети переведены на обучение в здание лесхоза, расположенное в Федоровке. Это добротное большое здание советской постройки. Оборудование и парты успели перевезти заранее, так как знали, что подрядчик не успеет отремонтировать здание к 1 сентября», - сообщила руководитель отдела образования Федоровского района Динара Бектыбаева.

По ее словам, договор на капитальный ремонт с подрядной организацией - ТОО «Жилстройсервис-98» - заключен до 31 октября. О том, что дети временно будут учиться в другом здании и другом населенном пункте, было известно заранее.

Всего в здании лесхоза учатся 110 детей, для них организовали подвоз из поселка. Со второй четверти, обещают в отделе образования, все ученики вернутся за парты в капитально отремонтированной школе в родном селе.